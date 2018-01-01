عاجل.. هذه هي الحالة الصحية للفنان عبد الرؤوف وها أشنو قال للمغاربة ﻿

مباشرة بعد تداول أخبار زائفة تفيد بوفاة الفنان الكبير عبد الرؤوف مساء اليوم السبت، كشف الفنان هشام بهلول قبل قليل في رسالة على تطبيق ''الواتساب'' قال فيها ''الحمد لله الفنان عبد الرؤوف بخير، والحالة

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مباشرة بعد تداول أخبار زائفة تفيد بوفاة الفنان الكبير عبد الرؤوف مساء اليوم السبت، كشف الفنان هشام بهلول قبل قليل في رسالة على تطبيق ''الواتساب'' قال فيها ''الحمد لله الفنان عبد الرؤوف بخير، والحالة الصحية للفنان محبوب الجماهير في تحسن، الزيارة ممنوعة لكن لما اتصلنا نحن (هشام بهلول والأخ إدريس السبتي رئيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية ''فرع البيضاء بابنه حسان أجابنا طمأننا وأخبرنا بأن والده بخير وتغذى مزيان، وتكلم معاهم ...شكر الناس اللي وقفوا معاه وعاقل على كل شي ) انتهى كلام حسان''.

وكان الفنان الكبير عبد الرؤوف قد نقل مساء أول أمس الجمعة إلى المستشفى العسكري بالرباط، بتعليمات ملكية، حيث تكلف الملك بعلاج قيدوم المسرحيين المغاربة.