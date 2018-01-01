 واش مازال عاقلين عليه.. أسامة السعيدي يتألق مع تفينتي ويمني النفس باللعب للمنتخب المغربي مرة أخرى ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة..تفاصيل صادمة لمقتل سيدة مغربية والعثور عليها مقطعة الأطراف | دولي

بالصورة..تفاصيل صادمة لمقتل سيدة مغربية والعثور عليها مقطعة الأطراف

صدق أو لا تصدق.. اختطاف مدعو لزفاف وزوجوه بزز بفتاة تحت تهديد السلاح+فيديو | دولي

صدق أو لا تصدق.. اختطاف مدعو لزفاف وزوجوه بزز بفتاة تحت تهديد السلاح+فيديو

مغربي شدوه في الطاليان والسبب رجع من الخدمة للدار مالقاش العشا موجود وهو يسلخ مراتو قدام ولادو...+(تفاصيل مثيرة) | دولي

مغربي شدوه في الطاليان والسبب رجع من الخدمة للدار مالقاش العشا موجود وهو يسلخ مراتو قدام

عاجل.. هذه هي الحالة الصحية للفنان عبد الرؤوف وها أشنو قال للمغاربة | ثقافة و فنون

عاجل.. هذه هي الحالة الصحية للفنان عبد الرؤوف وها أشنو قال للمغاربة

فضيحة و بالفيديو.. القطرة وسط سينما ميغاراما | بووز

فضيحة و بالفيديو.. القطرة وسط سينما ميغاراما

عاجل و بالصورة..بسبب فيلم الحنش..مضاربة خايبة فوسط ميغاراما فكازا | مجتمع

عاجل و بالصورة..بسبب فيلم ''الحنش''..مضاربة خايبة فوسط ميغاراما فكازا

بالفيديو..نايضة في مستشفى البرنوصي وها أشنو واقع | حوادث و حقوق

بالفيديو..نايضة في مستشفى البرنوصي وها أشنو واقع

شاهد بالفيديو أهداف الديربي المجنون بين إشبيلية وريال بيتيس 3-5 / الدوري الإسباني | بووز

شاهد بالفيديو أهداف الديربي المجنون بين إشبيلية وريال بيتيس 3-5 / الدوري الإسباني

عاجل وبالصور والفيديو..حادثة مروعة في كازا وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور والفيديو..حادثة مروعة في كازا وها أشنو وقع

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

واش مازال عاقلين عليه.. أسامة السعيدي يتألق مع تفينتي ويمني النفس باللعب للمنتخب المغربي مرة أخرى

بتاريــخ : 7 يناير 2018 / 00:00 واش مازال عاقلين عليه.. أسامة السعيدي يتألق مع تفينتي ويمني النفس باللعب للمنتخب المغربي مرة أخرى | سبور
واش مازال عاقلين عليه.. أسامة السعيدي يتألق مع تفينتي ويمني النفس باللعب للمنتخب المغربي مرة أخرى
استعاد بعض المحترفين المغاربة توهجهم في الشطر الأول من الموسم الحالي، ومن ضمنهم لاعب تفينتي، أسامة السعيدي، والذي يأمل بلفت أنظار مدرب المنتخب المغربي، هيرفي رونار، لاستدعائه إلى القائمة التي

شوف تيفي

استعاد بعض المحترفين المغاربة توهجهم في الشطر الأول من الموسم الحالي، ومن ضمنهم لاعب تفينتي، أسامة السعيدي، والذي يأمل بلفت أنظار مدرب المنتخب المغربي، هيرفي رونار، لاستدعائه إلى القائمة التي ستشارك في مونديال 2018 بروسيا.

وصرح السعيدي لقناة ' RTV Oost' الهولندية ''لا أعلم إن كنت سألعب في المونديال، لكن حلم أي لاعب هو الظهور في هذه البطولة التي تلعب على أعلى مستوى... لست مهووسا بذلك، إنما سأواصل العمل بأفضل شكل ممكن، وبعدها سنرى ما سيحدث''.

وأضاف ''لم أسمع شيئا من الاتحاد المغربي لكرة القدم، لكنهم يدركون ماذا أستطيع تقديمه للمنتخب. أعرف مساعد المدرب (باتريس بوميل) جيدا.. لا أعلم إن كانوا مهتمين باستدعائي، لكن سنرى! أنا أركز على عملي في تفينتي، وهذا هو الطريق الصحيح.''

يذكر أن اللاعب البالغ 29 سنة شارك في 17 مباراة دولية مع منتخب المغرب، وقد تمكن من تسجيل هدفين، ولم يسبق أن تمت المناداة عليه منذ آخر ظهور له في 2015.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أسامة السعيدي كرةالقدم هولندا منتخب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الأسد الأطلسي زهير فضال المدافع الأكثر تسجيلا في الدوري الإسباني | سبور

الأسد الأطلسي زهير فضال المدافع الأكثر تسجيلا في الدوري الإسباني

بالصورة.. الأسد الأطلسي أشرف حكيمي يلتقي هذا المنتج المغربي وها أشنو قال عليه | سبور

بالصورة.. الأسد الأطلسي أشرف حكيمي يلتقي هذا المنتج المغربي وها أشنو قال عليه

بالصورة.. الأسد الأطلسي أشرف حكيمي يلتقي هذا المنتج المغربي وها أشنو قال عليه | سبور

بالصورة.. الأسد الأطلسي أشرف حكيمي يلتقي هذا المنتج المغربي وها أشنو قال عليه

من بي إن سبورت.. مفاجأة الميركاتو الشتوي : رياض محرز ينتقل إلى ليفربول في صفقة مدوية | سبور

من ''بي إن سبورت''.. مفاجأة الميركاتو الشتوي : رياض محرز ينتقل إلى ليفربول في صفقة مدوية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو : رصد لكل ما قدمه الدولي المغربي المهدي بنعطية اليوم أمام كالياري | زووم
منذ 2 ساعات

فيديو : رصد لكل ما قدمه الدولي المغربي المهدي بنعطية اليوم أمام كالياري

بالدموع.. زوجة البائع المتجول اللي هدد بالانتحار تناشد الملك محمد الساس.. خود لينا حقنا حنا ضايعين فوجدة | خارج البلاطو

بالدموع.. زوجة البائع المتجول اللي هدد بالانتحار تناشد الملك محمد الساس.. خود لينا حقنا حنا ضايعين فوجدة

الوجه الآخر للتساقطات المطرية وسط أشهر وأقدم حي بمدينة الدارالبيضاء..القطرة فوسط الديور و السكان مكينعسوش باش ماطيحش عليهم الدار | خارج البلاطو

الوجه الآخر للتساقطات المطرية وسط أشهر وأقدم حي بمدينة الدارالبيضاء..''القطرة فوسط الديور و السكان مكينعسوش باش ماطيحش عليهم الدار''

فيديو : أهداف مباراة يوفنتوس وكالياري 1-0 / الدوري الايطالي | زووم

فيديو : أهداف مباراة يوفنتوس وكالياري 1-0 / الدوري الايطالي

﻿

آخر المستجدات

بالصورة..تفاصيل صادمة لمقتل سيدة مغربية والعثور عليها مقطعة الأطراف | دولي
منذ 20 دقيقة

بالصورة..تفاصيل صادمة لمقتل سيدة مغربية والعثور عليها مقطعة الأطراف

صدق أو لا تصدق.. اختطاف مدعو لزفاف وزوجوه بزز بفتاة تحت تهديد السلاح+فيديو | دولي

صدق أو لا تصدق.. اختطاف مدعو لزفاف وزوجوه بزز بفتاة تحت تهديد السلاح+فيديو

مغربي شدوه في الطاليان والسبب رجع من الخدمة للدار مالقاش العشا موجود وهو يسلخ مراتو قدام ولادو...+(تفاصيل مثيرة) | دولي

مغربي شدوه في الطاليان والسبب رجع من الخدمة للدار مالقاش العشا موجود وهو يسلخ مراتو قدام

عاجل.. هذه هي الحالة الصحية للفنان عبد الرؤوف وها أشنو قال للمغاربة | ثقافة و فنون

عاجل.. هذه هي الحالة الصحية للفنان عبد الرؤوف وها أشنو قال للمغاربة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.