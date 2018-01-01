واش مازال عاقلين عليه.. أسامة السعيدي يتألق مع تفينتي ويمني النفس باللعب للمنتخب المغربي مرة أخرى ﻿

استعاد بعض المحترفين المغاربة توهجهم في الشطر الأول من الموسم الحالي، ومن ضمنهم لاعب تفينتي، أسامة السعيدي، والذي يأمل بلفت أنظار مدرب المنتخب المغربي، هيرفي رونار، لاستدعائه إلى القائمة التي

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استعاد بعض المحترفين المغاربة توهجهم في الشطر الأول من الموسم الحالي، ومن ضمنهم لاعب تفينتي، أسامة السعيدي، والذي يأمل بلفت أنظار مدرب المنتخب المغربي، هيرفي رونار، لاستدعائه إلى القائمة التي ستشارك في مونديال 2018 بروسيا.

وصرح السعيدي لقناة ' RTV Oost' الهولندية ''لا أعلم إن كنت سألعب في المونديال، لكن حلم أي لاعب هو الظهور في هذه البطولة التي تلعب على أعلى مستوى... لست مهووسا بذلك، إنما سأواصل العمل بأفضل شكل ممكن، وبعدها سنرى ما سيحدث''.

وأضاف ''لم أسمع شيئا من الاتحاد المغربي لكرة القدم، لكنهم يدركون ماذا أستطيع تقديمه للمنتخب. أعرف مساعد المدرب (باتريس بوميل) جيدا.. لا أعلم إن كانوا مهتمين باستدعائي، لكن سنرى! أنا أركز على عملي في تفينتي، وهذا هو الطريق الصحيح.''

يذكر أن اللاعب البالغ 29 سنة شارك في 17 مباراة دولية مع منتخب المغرب، وقد تمكن من تسجيل هدفين، ولم يسبق أن تمت المناداة عليه منذ آخر ظهور له في 2015.