النجم الجزائري رياض محرز ينضم إلى هذا الفريق العالمي بأغلى صفقة على الصعيد الإفريقي والعربي ﻿

كشفت مصادر مطلعة أن النجم الدولي الجزائري رياض محرز قد انضم رسميا إلى صفوف ليفربول قادما من ليستر سيتي في صفقة قياسية وتاريخية على الصعيدين العربي والإفريقي.

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كشفت مصادر مطلعة أن النجم الدولي الجزائري رياض محرز قد انضم رسميا إلى صفوف ليفربول قادما من ليستر سيتي في صفقة قياسية وتاريخية على الصعيدين العربي والإفريقي.

ووقع محرز عقدا مدته أربعة مواسم ونصف وبصفقة قياسية جعلته الأغلى عربيا وإفريقيا في التاريخ حيث بلغت قيمتها 55 مليون يورو، كما أنه من المنتظر أن يخضع نجم ''الخضر'' للفحص الطبي يوم غد الأحد.



وكان ليفربول قد دخل بقوة على خط التعاقد مع محرز، أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم قبل الماضي، وذلك إلى جانب تشيلسي الذي أبدى بدوره رغبة شديدة في ضم أيقونة الجزائر.