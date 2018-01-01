 بالوثيقة..بعد رد المغرب حول استفزازات البوليساريو بالكركرات..غوتيريس يوجه صفعة قوية للجبهة الوهمية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة..تفاصيل صادمة لمقتل سيدة مغربية والعثور عليها مقطعة الأطراف | دولي

بالصورة..تفاصيل صادمة لمقتل سيدة مغربية والعثور عليها مقطعة الأطراف

صدق أو لا تصدق.. اختطاف مدعو لزفاف وزوجوه بزز بفتاة تحت تهديد السلاح+فيديو | دولي

صدق أو لا تصدق.. اختطاف مدعو لزفاف وزوجوه بزز بفتاة تحت تهديد السلاح+فيديو

مغربي شدوه في الطاليان والسبب رجع من الخدمة للدار مالقاش العشا موجود وهو يسلخ مراتو قدام ولادو...+(تفاصيل مثيرة) | دولي

مغربي شدوه في الطاليان والسبب رجع من الخدمة للدار مالقاش العشا موجود وهو يسلخ مراتو قدام

عاجل.. هذه هي الحالة الصحية للفنان عبد الرؤوف وها أشنو قال للمغاربة | ثقافة و فنون

عاجل.. هذه هي الحالة الصحية للفنان عبد الرؤوف وها أشنو قال للمغاربة

فضيحة و بالفيديو.. القطرة وسط سينما ميغاراما | بووز

فضيحة و بالفيديو.. القطرة وسط سينما ميغاراما

عاجل و بالصورة..بسبب فيلم الحنش..مضاربة خايبة فوسط ميغاراما فكازا | مجتمع

عاجل و بالصورة..بسبب فيلم ''الحنش''..مضاربة خايبة فوسط ميغاراما فكازا

بالفيديو..نايضة في مستشفى البرنوصي وها أشنو واقع | حوادث و حقوق

بالفيديو..نايضة في مستشفى البرنوصي وها أشنو واقع

شاهد بالفيديو أهداف الديربي المجنون بين إشبيلية وريال بيتيس 3-5 / الدوري الإسباني | بووز

شاهد بالفيديو أهداف الديربي المجنون بين إشبيلية وريال بيتيس 3-5 / الدوري الإسباني

عاجل وبالصور والفيديو..حادثة مروعة في كازا وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور والفيديو..حادثة مروعة في كازا وها أشنو وقع

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

بالوثيقة..بعد رد المغرب حول استفزازات البوليساريو بالكركرات..غوتيريس يوجه صفعة قوية للجبهة الوهمية

بتاريــخ : 6 يناير 2018 / 20:29 بالوثيقة..بعد رد المغرب حول استفزازات البوليساريو بالكركرات..غوتيريس يوجه صفعة قوية للجبهة الوهمية | بوليتيك
بالوثيقة..بعد رد المغرب حول استفزازات البوليساريو بالكركرات..غوتيريس يوجه صفعة قوية للجبهة الوهمية
على إثر المناوشات الانتحارية الأخيرة التي أقدمت عليها جبهة البوليساريو بمنطقة الكركرات...واعتراضها إحدى مركبات رالي الصحراء عند عبوره الحدود بين المغرب وموريتانيا في نقطة الكركرات وجه عمر هلال

شوف تيفي:

 

على إثر المناوشات الانتحارية الأخيرة التي أقدمت عليها جبهة البوليساريو بمنطقة الكركرات...واعتراضها إحدى مركبات رالي الصحراء عند عبوره الحدود بين المغرب وموريتانيا في نقطة الكركرات وجه عمر هلال ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة رسالة عاجلة لغوتيريس الأمين العام الأممي للنظر في خروقات الجبهة الانفصالية لاتفاق وقف إطلاق النار...فجاء الرد سريعا من غوتيريس مساء اليوم في قرار عاجل دعا من خلاله الجبهة إلى ضرورة عدم عرقلة حركة المرور المدنية والتجارية العادية، وعدم اتخاذ أي إجراء قد يشكل تغييرا للوضع الراهن بالقطاع العازل...مع التسطير بالخط الأحمر على العادية التي لاتعني فقط مركبات الرالي كما بدأت تروج الخلايا الانفصالية لحظات بعد صدور الرد الأممي...وهي ورطة جديدة لغالي ومرتزقته الذين سيخرجون صاغرين كما خرجوا في المرة الفارطة من الكركرات...وقرصة أذن ثانية من غوتيريس لغالي الانفصالي لعله يرجع عن حماقاته بعد أن فقد البوصلة..

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب غوتيريس الكركرات البوليساريو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس..اجتماع عاجل بمقر وزارة الداخلية بالرباط | بوليتيك

تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس..اجتماع عاجل بمقر وزارة الداخلية بالرباط

محكمة الاستئناف بالرباط تستدعي محمد زيان .. وهاعلاش | بوليتيك

محكمة الاستئناف بالرباط تستدعي ''محمد زيان'' .. وهاعلاش

تعليمات ملكية لإنقاذ ساكنة المناطق الجبلية من العزلة بسبب ظروف الطقس وهبوط الثلج | بوليتيك

تعليمات ملكية لإنقاذ ساكنة المناطق الجبلية من العزلة بسبب ظروف الطقس وهبوط الثلج

بحضور ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربية .. الجامعة العربية تسعى للحصول على اعتراف دولي بفلسطين وعاصمتها القدس | بوليتيك

بحضور ''ناصر بوريطة'' وزير الشؤون الخارجية المغربية .. الجامعة العربية تسعى للحصول على اعتراف دولي بفلسطين وعاصمتها القدس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو : رصد لكل ما قدمه الدولي المغربي المهدي بنعطية اليوم أمام كالياري | زووم
منذ 3 ساعات

فيديو : رصد لكل ما قدمه الدولي المغربي المهدي بنعطية اليوم أمام كالياري

بالدموع.. زوجة البائع المتجول اللي هدد بالانتحار تناشد الملك محمد الساس.. خود لينا حقنا حنا ضايعين فوجدة | خارج البلاطو

بالدموع.. زوجة البائع المتجول اللي هدد بالانتحار تناشد الملك محمد الساس.. خود لينا حقنا حنا ضايعين فوجدة

الوجه الآخر للتساقطات المطرية وسط أشهر وأقدم حي بمدينة الدارالبيضاء..القطرة فوسط الديور و السكان مكينعسوش باش ماطيحش عليهم الدار | خارج البلاطو

الوجه الآخر للتساقطات المطرية وسط أشهر وأقدم حي بمدينة الدارالبيضاء..''القطرة فوسط الديور و السكان مكينعسوش باش ماطيحش عليهم الدار''

فيديو : أهداف مباراة يوفنتوس وكالياري 1-0 / الدوري الايطالي | زووم

فيديو : أهداف مباراة يوفنتوس وكالياري 1-0 / الدوري الايطالي

﻿

آخر المستجدات

بالصورة..تفاصيل صادمة لمقتل سيدة مغربية والعثور عليها مقطعة الأطراف | دولي
منذ 20 دقيقة

بالصورة..تفاصيل صادمة لمقتل سيدة مغربية والعثور عليها مقطعة الأطراف

صدق أو لا تصدق.. اختطاف مدعو لزفاف وزوجوه بزز بفتاة تحت تهديد السلاح+فيديو | دولي

صدق أو لا تصدق.. اختطاف مدعو لزفاف وزوجوه بزز بفتاة تحت تهديد السلاح+فيديو

مغربي شدوه في الطاليان والسبب رجع من الخدمة للدار مالقاش العشا موجود وهو يسلخ مراتو قدام ولادو...+(تفاصيل مثيرة) | دولي

مغربي شدوه في الطاليان والسبب رجع من الخدمة للدار مالقاش العشا موجود وهو يسلخ مراتو قدام

عاجل.. هذه هي الحالة الصحية للفنان عبد الرؤوف وها أشنو قال للمغاربة | ثقافة و فنون

عاجل.. هذه هي الحالة الصحية للفنان عبد الرؤوف وها أشنو قال للمغاربة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.