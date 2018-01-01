بالوثيقة..بعد رد المغرب حول استفزازات البوليساريو بالكركرات..غوتيريس يوجه صفعة قوية للجبهة الوهمية ﻿

على إثر المناوشات الانتحارية الأخيرة التي أقدمت عليها جبهة البوليساريو بمنطقة الكركرات...واعتراضها إحدى مركبات رالي الصحراء عند عبوره الحدود بين المغرب وموريتانيا في نقطة الكركرات وجه عمر هلال

شوف تيفي:

على إثر المناوشات الانتحارية الأخيرة التي أقدمت عليها جبهة البوليساريو بمنطقة الكركرات...واعتراضها إحدى مركبات رالي الصحراء عند عبوره الحدود بين المغرب وموريتانيا في نقطة الكركرات وجه عمر هلال ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة رسالة عاجلة لغوتيريس الأمين العام الأممي للنظر في خروقات الجبهة الانفصالية لاتفاق وقف إطلاق النار...فجاء الرد سريعا من غوتيريس مساء اليوم في قرار عاجل دعا من خلاله الجبهة إلى ضرورة عدم عرقلة حركة المرور المدنية والتجارية العادية، وعدم اتخاذ أي إجراء قد يشكل تغييرا للوضع الراهن بالقطاع العازل...مع التسطير بالخط الأحمر على العادية التي لاتعني فقط مركبات الرالي كما بدأت تروج الخلايا الانفصالية لحظات بعد صدور الرد الأممي...وهي ورطة جديدة لغالي ومرتزقته الذين سيخرجون صاغرين كما خرجوا في المرة الفارطة من الكركرات...وقرصة أذن ثانية من غوتيريس لغالي الانفصالي لعله يرجع عن حماقاته بعد أن فقد البوصلة..