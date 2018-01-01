محكمة الاستئناف بالرباط تستدعي ''محمد زيان'' .. وهاعلاش ﻿

بعدما رفع ''لحسن مطار'' الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء السابق شكاية ضد ''محمد زيان'' إلى نقيب هيئة المحامين بالرباط ، على إثر الرسالة التي تبناها ونشر ''فيديو'' عبر موقع ''يوتوب'' يوضح

''شـــوف تيفي''

بعدما رفع ''لحسن مطار'' الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء السابق شكاية ضد ''محمد زيان'' إلى نقيب هيئة المحامين بالرباط ، على إثر الرسالة التي تبناها ونشر ''فيديو'' عبر موقع ''يوتوب'' يوضح فيها أشياء تتعلق بالمعتقلين المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة، وتم الاستماع إليه سابقا في الموضوع.

أقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط على استدعاء النقيب'' محمد زيان '' وذلك لأجل مثوله أمام الغرفة المدنية لجلسة 25 يناير 2018، على خلفية الرسالة المذكورة بعدما تم استئناف القضية، حيث قام الوكيل العام للملك بتاريخ 11 يوليوز 2017 بتسجيل شكاية مستعملا مقتضيات القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وجدير بالذكر أن ''زيان'' اعتبر التدبير التأديبي الصادر عن إدارة السجن، كيفما كانت طبيعتها، لا يمكن أن تؤثر على الحرية المطلقة التي يتمتع بها المحامي في المخابرة مع موكله، مستندا في ذلك إلى الفصل الذي يشير إلى أن رسائل المعتقل الاحتياطي لا تخضع للمراقبة.