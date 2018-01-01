غــــريب.. تساقط نيازك من كوكب المريخ بمدينة ''أكادير'' واهتمام عالمي بالنيازيك المغربية وبيعها بأثمنة باهضة ) تـفاصيل مثيرة) ﻿

تتساقط بين الحين والآخر نيازك في مناطق جنوبية بالمغرب، مما دفع متحفا جامعيا في مدينة أكادير إلى التخصص في جمع النيازك وتقييمها علميا وعرضها للزائرين، على أمل وقف تهريبها خارج المملكة.

''شـــوف تيفي''

تتساقط بين الحين والآخر نيازك في مناطق جنوبية بالمغرب، مما دفع متحفا جامعيا في مدينة أكادير إلى التخصص في جمع النيازك وتقييمها علميا وعرضها للزائرين، على أمل وقف تهريبها خارج المملكة.

وشهدت السنوات الأخيرة سقوط نيازك كثيرة من الفضاء في الصحاري المغربية، في ظاهرة حظيت باهتمام باحثين في جامعات ومتاحف، كما كانت محط تقارير إعلامية مغربية وعالمية، ومن أشهرها نيزك ''تيسنت''، الذي سقط صيف 2011 بإقليم طاطا (جنوب شرق البلاد)، والذي يقول مهتمون إنه ينتمي إلى كوكب المريخ.

وتحتوي واجهات أخرى على معلومات عن كيفية البحث عن النيازك والأدوات المستعملة في ذلك، إضافة إلى إحصاءات ومعلومات عن مواقع تساقط النيازك في المغرب، وغيرها من المعطيات، ويقول عبد الرحمن إبهي المشرف على المتحف في تصريح لوكالة الأناضول إن المتحف الجامعي للنيازك في أكادير يعد أول متحف من نوعه في العالم العربي وأفريقيا، ويضم أكثر من 150 نيزكاً من المغرب ودول عربية وأوروبية، حسب ما أورده موقع ''الجزيرة نت''.

هــذا وأكد أن إنشاء المتحف يهدف إلى وقف ضياع النيازك المغربية وتهريبها غير القانوني إلى خارج البلاد، حيث تباع في الأسواق العالمية بأثمان باهظة، ومن أجل إتاحتها أيضا للطلبة والمهتمين.