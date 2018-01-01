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عــاجل:ضـــربة موجعة لمدرب الوداد عموتة ..الزمالك يتعاقد مع مدرب مصري

بتاريــخ : 6 يناير 2018 / 19:16 عــاجل:ضـــربة موجعة لمدرب الوداد عموتة ..الزمالك يتعاقد مع مدرب مصري | سبور
عــاجل:ضـــربة موجعة لمدرب الوداد عموتة ..الزمالك يتعاقد مع مدرب مصري
بعدما تردد اسمه بقوة للإشراف على نادي الزمالك المصري،وجد مدرب الوداد البيضاوي الحسين عموتة نفسه في موقف لا يحسد عليه بعدما أعلن الفريق المصري مساء يومه السبت عن تعيين المصري إيهاب جلال، مدربا

شــــوف تيفي:

بعدما تردد اسمه بقوة للإشراف على نادي الزمالك المصري،وجد مدرب الوداد البيضاوي الحسين عموتة نفسه في موقف لا يحسد عليه بعدما أعلن الفريق المصري مساء يومه السبت عن تعيين المصري إيهاب جلال، مدربا جديدا للفريق، بعد التخلي عن خدمات المونتينغري نيبوشا يوفوفيتش، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية اليوم السبت.

وكان إيهاب جلال يشغل منصب مدير فني لفريق إنبي قبل تعيينه في منصبه الجديد.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور ، في تصريحات صحفية، أنه تم التعاقد مع إيهاب جلال لتولي المسؤولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف.

وكان نادي الزمالك، قد أعلن، الأربعاء الماضي، عن إقالة المدرب نيبوشا يوفوفيتش الذي تولى قيادة الزمالك في غشت الماضي بعد تجربة مع الفيصلي الأردني.

يشار إلى أن الزمالك فاز ثماني مرات فقط في 16 مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم، ويحتل المركز الرابع حاليا بفارق تسع نقاط خلف الإسماعيلي متصدر الترتيب. ويلاقي الزمالك، بقيادة مدربه الجديد، في مباراة قمة، غريمه التقليدي الأهلي، بعد غد الإثنين، ضمن الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

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