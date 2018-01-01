 سيناريو الأحداث الأخيرة في إيران كان بتنسيق بين أمريكا والعراق والسعودية .. تفاصيل صادمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة..تفاصيل صادمة لمقتل سيدة مغربية والعثور عليها مقطعة الأطراف | دولي

بالصورة..تفاصيل صادمة لمقتل سيدة مغربية والعثور عليها مقطعة الأطراف

صدق أو لا تصدق.. اختطاف مدعو لزفاف وزوجوه بزز بفتاة تحت تهديد السلاح+فيديو | دولي

صدق أو لا تصدق.. اختطاف مدعو لزفاف وزوجوه بزز بفتاة تحت تهديد السلاح+فيديو

مغربي شدوه في الطاليان والسبب رجع من الخدمة للدار مالقاش العشا موجود وهو يسلخ مراتو قدام ولادو...+(تفاصيل مثيرة) | دولي

مغربي شدوه في الطاليان والسبب رجع من الخدمة للدار مالقاش العشا موجود وهو يسلخ مراتو قدام

عاجل.. هذه هي الحالة الصحية للفنان عبد الرؤوف وها أشنو قال للمغاربة | ثقافة و فنون

عاجل.. هذه هي الحالة الصحية للفنان عبد الرؤوف وها أشنو قال للمغاربة

فضيحة و بالفيديو.. القطرة وسط سينما ميغاراما | بووز

فضيحة و بالفيديو.. القطرة وسط سينما ميغاراما

عاجل و بالصورة..بسبب فيلم الحنش..مضاربة خايبة فوسط ميغاراما فكازا | مجتمع

عاجل و بالصورة..بسبب فيلم ''الحنش''..مضاربة خايبة فوسط ميغاراما فكازا

بالفيديو..نايضة في مستشفى البرنوصي وها أشنو واقع | حوادث و حقوق

بالفيديو..نايضة في مستشفى البرنوصي وها أشنو واقع

شاهد بالفيديو أهداف الديربي المجنون بين إشبيلية وريال بيتيس 3-5 / الدوري الإسباني | بووز

شاهد بالفيديو أهداف الديربي المجنون بين إشبيلية وريال بيتيس 3-5 / الدوري الإسباني

عاجل وبالصور والفيديو..حادثة مروعة في كازا وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور والفيديو..حادثة مروعة في كازا وها أشنو وقع

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

سيناريو الأحداث الأخيرة في إيران كان بتنسيق بين أمريكا والعراق والسعودية .. تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 6 يناير 2018 / 19:12 سيناريو الأحداث الأخيرة في إيران كان بتنسيق بين أمريكا والعراق والسعودية .. تفاصيل صادمة | دولي
سيناريو الأحداث الأخيرة في إيران كان بتنسيق بين أمريكا والعراق والسعودية .. تفاصيل صادمة
اعتبر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي، أن تفاصيل سيناريو الأحداث في إيران خطط لها في أربيل بإقليم كردستان العراق من قبل أمريكا.

''شــوف تيفي''

اعتبر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي، أن تفاصيل سيناريو الأحداث في إيران خطط لها في أربيل بإقليم كردستان العراق من قبل أمريكا.

وفــي هذا الصدد نقلت وكالة ''مهر'' للأنباء عن رضائي قوله ''قبل عدة أشهر عقد في مدينة أربيل اجتماع حضره مدير العمليات الخاصة بوكالة المخابرات الأمريكية CIA وهو رئيس قسم عمليات إيران، ومدير مكتب قصي ابن صدام، وهاني طلفاح شقيق زوجة صدام، ممثل البارزاني وممثل عن السعودية.

وأضاف رضائي: في ذلك الاجتماع، تم تحديد موعد بدء العمليات في إيران في النصف الثاني من شهر دجنبر من خلال استخدام الفضاء الإلكتروني وأن يتابعوا العمليات في شهري يناير وفبراير ، واسم هذه العمليات ''استراتيجية التنسيق المثمر''، وأردف رضائي أن ''هؤلاء كانوا يتصورون أنه بهذه الخطة يمكن إخراج جميع المدن من سيطرة الدولة، وفي الخطوة التالية يدخلون الأسلحة إلى البلاد، ليتم قتل أعداد كبيرة من المواطنين، وفي نهاية المطاف تطلب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان إصدار قرار ضد إيران، ليتم بعدها فرض عقوبات جديدة، ومن ثم يدخلون في المرحلة الثانية من الخطة''.حسب ما أوردته وكالة روسيا اليوم.

وأكـد أن كل تفاصيل هذا السيناريو وضعت في أربيل، وقال:'' منذ نحو 3 سنوات شارك مسؤولون أمنيون سعوديون في هذا التجمع، حيث تم التحضير لهذا السيناريو''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي العراق إيران أمريكا السعودية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة..تفاصيل صادمة لمقتل سيدة مغربية والعثور عليها مقطعة الأطراف | دولي

بالصورة..تفاصيل صادمة لمقتل سيدة مغربية والعثور عليها مقطعة الأطراف

صدق أو لا تصدق.. اختطاف مدعو لزفاف وزوجوه بزز بفتاة تحت تهديد السلاح+فيديو | دولي

صدق أو لا تصدق.. اختطاف مدعو لزفاف وزوجوه بزز بفتاة تحت تهديد السلاح+فيديو

مغربي شدوه في الطاليان والسبب رجع من الخدمة للدار مالقاش العشا موجود وهو يسلخ مراتو قدام ولادو...+(تفاصيل مثيرة) | دولي

مغربي شدوه في الطاليان والسبب رجع من الخدمة للدار مالقاش العشا موجود وهو يسلخ مراتو قدام ولادو...+(تفاصيل مثيرة)

طائرة كويتية تنجو من كارثة حقيقية بنيويورك | دولي

طائرة كويتية تنجو من كارثة حقيقية بنيويورك

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو : رصد لكل ما قدمه الدولي المغربي المهدي بنعطية اليوم أمام كالياري | زووم
منذ 3 ساعات

فيديو : رصد لكل ما قدمه الدولي المغربي المهدي بنعطية اليوم أمام كالياري

بالدموع.. زوجة البائع المتجول اللي هدد بالانتحار تناشد الملك محمد الساس.. خود لينا حقنا حنا ضايعين فوجدة | خارج البلاطو

بالدموع.. زوجة البائع المتجول اللي هدد بالانتحار تناشد الملك محمد الساس.. خود لينا حقنا حنا ضايعين فوجدة

الوجه الآخر للتساقطات المطرية وسط أشهر وأقدم حي بمدينة الدارالبيضاء..القطرة فوسط الديور و السكان مكينعسوش باش ماطيحش عليهم الدار | خارج البلاطو

الوجه الآخر للتساقطات المطرية وسط أشهر وأقدم حي بمدينة الدارالبيضاء..''القطرة فوسط الديور و السكان مكينعسوش باش ماطيحش عليهم الدار''

فيديو : أهداف مباراة يوفنتوس وكالياري 1-0 / الدوري الايطالي | زووم

فيديو : أهداف مباراة يوفنتوس وكالياري 1-0 / الدوري الايطالي

﻿

آخر المستجدات

بالصورة..تفاصيل صادمة لمقتل سيدة مغربية والعثور عليها مقطعة الأطراف | دولي
منذ 20 دقيقة

بالصورة..تفاصيل صادمة لمقتل سيدة مغربية والعثور عليها مقطعة الأطراف

صدق أو لا تصدق.. اختطاف مدعو لزفاف وزوجوه بزز بفتاة تحت تهديد السلاح+فيديو | دولي

صدق أو لا تصدق.. اختطاف مدعو لزفاف وزوجوه بزز بفتاة تحت تهديد السلاح+فيديو

مغربي شدوه في الطاليان والسبب رجع من الخدمة للدار مالقاش العشا موجود وهو يسلخ مراتو قدام ولادو...+(تفاصيل مثيرة) | دولي

مغربي شدوه في الطاليان والسبب رجع من الخدمة للدار مالقاش العشا موجود وهو يسلخ مراتو قدام

عاجل.. هذه هي الحالة الصحية للفنان عبد الرؤوف وها أشنو قال للمغاربة | ثقافة و فنون

عاجل.. هذه هي الحالة الصحية للفنان عبد الرؤوف وها أشنو قال للمغاربة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.