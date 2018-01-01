سيناريو الأحداث الأخيرة في إيران كان بتنسيق بين أمريكا والعراق والسعودية .. تفاصيل صادمة ﻿

اعتبر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي، أن تفاصيل سيناريو الأحداث في إيران خطط لها في أربيل بإقليم كردستان العراق من قبل أمريكا.

''شــوف تيفي''

اعتبر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي، أن تفاصيل سيناريو الأحداث في إيران خطط لها في أربيل بإقليم كردستان العراق من قبل أمريكا.

وفــي هذا الصدد نقلت وكالة ''مهر'' للأنباء عن رضائي قوله ''قبل عدة أشهر عقد في مدينة أربيل اجتماع حضره مدير العمليات الخاصة بوكالة المخابرات الأمريكية CIA وهو رئيس قسم عمليات إيران، ومدير مكتب قصي ابن صدام، وهاني طلفاح شقيق زوجة صدام، ممثل البارزاني وممثل عن السعودية.

وأضاف رضائي: في ذلك الاجتماع، تم تحديد موعد بدء العمليات في إيران في النصف الثاني من شهر دجنبر من خلال استخدام الفضاء الإلكتروني وأن يتابعوا العمليات في شهري يناير وفبراير ، واسم هذه العمليات ''استراتيجية التنسيق المثمر''، وأردف رضائي أن ''هؤلاء كانوا يتصورون أنه بهذه الخطة يمكن إخراج جميع المدن من سيطرة الدولة، وفي الخطوة التالية يدخلون الأسلحة إلى البلاد، ليتم قتل أعداد كبيرة من المواطنين، وفي نهاية المطاف تطلب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان إصدار قرار ضد إيران، ليتم بعدها فرض عقوبات جديدة، ومن ثم يدخلون في المرحلة الثانية من الخطة''.حسب ما أوردته وكالة روسيا اليوم.

وأكـد أن كل تفاصيل هذا السيناريو وضعت في أربيل، وقال:'' منذ نحو 3 سنوات شارك مسؤولون أمنيون سعوديون في هذا التجمع، حيث تم التحضير لهذا السيناريو''.