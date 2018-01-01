 تعليمات ملكية لإنقاذ ساكنة المناطق الجبلية من العزلة بسبب ظروف الطقس وهبوط الثلج ﻿
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تعليمات ملكية لإنقاذ ساكنة المناطق الجبلية من العزلة بسبب ظروف الطقس وهبوط الثلج

بتاريــخ : 6 يناير 2018 / 18:45 تعليمات ملكية لإنقاذ ساكنة المناطق الجبلية من العزلة بسبب ظروف الطقس وهبوط الثلج | بوليتيك
تعليمات ملكية لإنقاذ ساكنة المناطق الجبلية من العزلة بسبب ظروف الطقس وهبوط الثلج
أطلقت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، اليوم السبت، على صعيد إقليم ميدلت، برنامج تدخلاتها الإنسانية في إطار عملية مواجهة البرد القارس شتاء 2018.

''شــوف تيفي''

أطلقت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، اليوم السبت، على صعيد إقليم ميدلت، برنامج تدخلاتها الإنسانية في إطار عملية مواجهة البرد القارس شتاء 2018.

وفي هذا الصدد ستستفيد حوالي 3500 أسرة في أربع جماعات قروية للإقليم من عملية توزيع رزمة من المواد الغذائية مكونة من الدقيق والأرز والسكر والشاي وزيت المائدة والحليب المجفف والأغطية، واستهدفت العملية التي انطلقت يومه السبت، جماعات أنمزي وأكوديم وستتواصل يوم غد الأحد بجماعتي إملشيل وسيدي يحيى أويوسف.

وكان بلاغ للمؤسسة قد أبرز أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ، تشرع مؤسسة محمد الخامس للتضامن في إنجاز برنامج التدخلات الإنسانية في إطار عملية مواجهة البرد القارس شتاء 2018 ، وأضاف المصدر ذاته أنه ككل سنة ، تنفذ المؤسسة هذه العملية في حالة تدهور ظروف الطقس لاسيما عند هبوط الثلوج بكميات كثيفة تعرض الساكنة بالمناطق الجبلية للعزلة وتحد من إمكانيتهم اقتناء المواد الغذائية، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وبمقتضى التنسيق بين المؤسسة ووزارة الداخلية و السلطات المحلية تم توفير ما يلزم من الأطر و الآليات اللوجيستيكية للتدخل في المناطق المبرمجة. و ستتدخل في الشطر الأول من هذا البرنامج في أقاليم خنيفرة و ميدلت وأزيلال والحوز بحيث سيهم هذا البرنامج الإنساني آلافا من المستفيدات والمستفيدين بدواوير الأقاليم السالفة الذكر.

 

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