انطلاق بيع تذاكر بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين عن طريق الشبابيك ﻿

وضعت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين تذاكر مباريات الشان للبيع في الشبابيك انطلاقا من يومه السبت 6 يناير .

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وضعت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين تذاكر مباريات الشان للبيع في الشبابيك انطلاقا من يومه السبت 6 يناير .

وأكدت اللجنة المنظمة أن عملية بيع التذاكر ستتواصل في نفس الوقت عن طريق الإنترنت في البوابة الرسمية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم www.frmf.ma .

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين أثمنة التذاكر على الشكل الآتي:

الدرجة الأولى: 50 درهما

الدرجة الثانية: 30 درهما



بريميوم : 100 درهم

ومن جهتها ستفتح الشبابيك وفق التوقيت التالي:

الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.

الفترة المسائية: من الساعة الثانية زوالا إلى الساعة السابعة مساء.