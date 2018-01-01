انطلاق بيع تذاكر بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين عن طريق الشبابيك ﻿

شوف سبور
وضعت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين تذاكر مباريات الشان للبيع في الشبابيك انطلاقا من يومه السبت 6 يناير .
وأكدت اللجنة المنظمة أن عملية بيع التذاكر ستتواصل في نفس الوقت عن طريق الإنترنت في البوابة الرسمية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم www.frmf.ma .
وحددت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين أثمنة التذاكر على الشكل الآتي:
الدرجة الأولى: 50 درهما
الدرجة الثانية: 30 درهما
بريميوم : 100 درهم
ومن جهتها ستفتح الشبابيك وفق التوقيت التالي:
الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.
الفترة المسائية: من الساعة الثانية زوالا إلى الساعة السابعة مساء.