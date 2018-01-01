 انطلاق بيع تذاكر بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين عن طريق الشبابيك ﻿
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انطلاق بيع تذاكر بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين عن طريق الشبابيك

بتاريــخ : 6 يناير 2018 / 18:41 انطلاق بيع تذاكر بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين عن طريق الشبابيك | سبور
انطلاق بيع تذاكر بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين عن طريق الشبابيك
وضعت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين تذاكر مباريات الشان للبيع في الشبابيك انطلاقا من يومه السبت 6 يناير .

شوف سبور

وضعت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين تذاكر مباريات الشان للبيع في الشبابيك انطلاقا من يومه السبت 6 يناير .

وأكدت اللجنة المنظمة أن عملية بيع التذاكر ستتواصل في نفس الوقت عن طريق الإنترنت في البوابة الرسمية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم www.frmf.ma .

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين أثمنة التذاكر على الشكل الآتي:

 

الدرجة الأولى: 50 درهما

 

الدرجة الثانية: 30 درهما


بريميوم : 100 درهم

 

ومن جهتها ستفتح الشبابيك وفق التوقيت التالي:

الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.

الفترة المسائية: من الساعة الثانية زوالا إلى الساعة السابعة مساء.

 

‫شوف تيفي

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انطلاق تذاكر شبابيك الشان

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