عــاجل: رسالة شفوية من الملك محمد السادس إلى العاهل الأردني ﻿

استقبل الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم السبت بعمان، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الذي نقل لجلالته رسالة شفوية من الملك محمد السادس.

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استقبل الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم السبت بعمان، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الذي نقل لجلالته رسالة شفوية من الملك محمد السادس.

وذكر بيان للديوان الملكي الأردني، أن هذه الرسالة، تتعلق ب''العلاقات بين البلدين الشقيقين والتطورات الإقليمية''.

وأضاف البيان، أن الملك عبد الله الثاني ''حمل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، نقل تحياته لأخيه جلالة الملك محمد السادس''، مؤكدا ''عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الأردن والمغرب، والحرص على توطيدها في كافة المجالات''.

حضر هذا اللقاء، مدير مكتب العاهل الأردني.

يذكر أن السيد بوريطة، شارك اليوم بعمان في الاجتماع الأول للوفد الوزاري العربي المصغر المعني ببحث القرار الأمريكي بشأن القدس.