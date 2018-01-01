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شك فيها قطع ليها راسها بمنجل..نهاية صادمة لراقصة و عارضة أزياء بسبب الخيانة

بتاريــخ : 6 يناير 2018 / 16:04 شك فيها قطع ليها راسها بمنجل..نهاية صادمة لراقصة و عارضة أزياء بسبب الخيانة | دولي
شك فيها قطع ليها راسها بمنجل..نهاية صادمة لراقصة و عارضة أزياء بسبب الخيانة
كشفت يومه السبت، جريدة '' ذا صن البريطانية'' تفاصيل جريمة بشعة دارت أطوارها بمومباي الهندية، بطلها رجل أقدم على قطع رأس عشيقته ''بمنجل''.

شــوف تيفي:

كشفت يومه السبت، جريدة " ذا صن البريطانية" تفاصيل جريمة بشعة دارت أطوارها بمومباي الهندية، بطلها رجل أقدم على قطع رأس عشيقته "بمنجل".

و تعود فصول الواقعة عندما ألقت الشرطة القبض على المتهم " بريتيش باتيل" -30 عاما- بتهمة قتل راقصة وعارضة أزياء بدوام جزئي في مومباي غرب الهند.

و كشفت موقع ذا صن أن الرجل اتهم بقطع رأس عشيقته بالمنجل بسبب شكه في خيانتها له مضيفة أنه على الرغم أن باتيل متزوج، دخل في علاقة مع الراقصة ” جيوتي سينج” بعد تردده على مكان عملها. وذكرت التقارير أن سينج زارت مزرعة باتيل في قرية تيمبا للاحتفال بعيد ميلاده في 27 دجنبر، وعادا إلى مومباي مرة أخرى للاحتفال بالعام الجديد.

 كشفت التقارير المحلية إن المتهم استشاط غضبا وقطع رأس حبيبته بالمنجل قبل أن يفر من مكان الحادث، وأضافت أن السائق وزوجته فرا من المكان خوفا من عودته لقتلهما، ثم ذهبا مباشرة إلى الشرطة للإبلاغ عن الحادث.

 

‫شوف تيفي

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