 حزب نبيل بن عبد الله ينفي عدم اقتناع القصر الملكي بالكفاءات التي تضمنتها لائحة الحزب المقترحة على رئيس الحكومة ﻿
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حزب نبيل بن عبد الله ينفي عدم اقتناع القصر الملكي بالكفاءات التي تضمنتها لائحة الحزب المقترحة على رئيس الحكومة

بتاريــخ : 6 يناير 2018 / 16:01 حزب نبيل بن عبد الله ينفي عدم اقتناع القصر الملكي بالكفاءات التي تضمنتها لائحة الحزب المقترحة على رئيس الحكومة | بوليتيك
حزب نبيل بن عبد الله ينفي عدم اقتناع القصر الملكي بالكفاءات التي تضمنتها لائحة الحزب المقترحة على رئيس الحكومة
عبّر حكيم التقدميين مولاي اسماعيل العلوي، في تصريح لـ ''شوف تيفي'' عن أسفه لتعطل الآلة التنفيذية للدولة جراء عجز الحكومة عن أجرأة التعديل الوزاري في حينه، معتبرا أن استمرار العمل بوزراء مؤقتين

 شــــوف تيفي:

 عبّر حكيم التقدميين مولاي اسماعيل العلوي، في تصريح لـ "شوف تيفي" عن أسفه لتعطل الآلة التنفيذية للدولة جراء عجز الحكومة عن أجرأة التعديل الوزاري في حينه، معتبرا أن استمرار العمل بوزراء مؤقتين بالنيابة، يؤثر سلبا على أداء القطاعات الحكومية المعنية بهذا التعديل، وذلك بالنظر "لافتقادهم للسلطة المطلوبة والجرأة السياسية الكافية لاتخاذ المبادرات مقارنة بالوزراء الواجب تعيينهم بشكل رسمي على رأس هذه القطاعات الحيوية" يؤكد الأمين العام الأسبق لحزب التقدم والإشتراكية.

 رئيس مجلس حكماء PPS، نفى في التصريح ذاته، صحة الأقاويل التي تتحدث عن عدم اقتناع القصر الملكي بالكفاءات التي تضمنتها لائحة الحزب المقترحة على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مشيرا إلى أنها تتضمن وزيرا سابقا مشهودا له بالحنكة السياسية والكفاءة التدبيرية، إلى جانب آخرين شباب لهم قدرة كبيرة على تحمل المسؤولية وخدمة الوطن، لكنه أوضح أن الكمال لله والخبرة تكتسب مع الممارسة ولا يوجد في المغرب كما في غيره، وزيرا أو مسؤولا خرج كفؤا من بطن أمه.

كما اعترف مولاي اسماعيل العلوي ل "شوف تيفي" بحقيقة ضعف النتائج الإنتخابية التي حققها التقدم والإشتراكية في استحقاقات سابع أكتوبر الماضي، وهي الحصيلة التي لم تكن مرضية لقيادة الحزب، كما أنها لا تشكل، حسب قوله، عقابا له من طرف الناخبين على تحالفه مع حزب العدالة والتنمية، بدليل أن هناك أحزاب أخرى "تحالفت مع البيجيدي كما هو حال التقدم والإشتراكية في تشكيل أغلبية حكومة بنكيران السابقة، إلا أنها حققت نتائج انتخابية أفضل"، وهو ما دفع بمولاي اسماعيل العلوي إلى التأكيد على ضرورة الإعتراف بحقيقة الأشياء وإجراء نقد ذاتي من طرف قيادة الحزب.

وفي سياق الحديث عن تباعد المواقف السياسية بين قيادات الأحزاب التاريخية المشكلة للكتلة الديمقراطية، وتحديدا الإستقلال والإتحاد الإشتراكي والتقدم والإشتراكية، قال رئيس مجلس حكماء حزب علي يعتة، أن عبارة "غير ممكن" لا توجد في معجم القاموس السياسي، مؤكدا أن الظروف تتغير والقيادات تتجدد، بما يضمن إمكانية العودة لطرح القضايا المحورية المشتركة بين مكونات هذه المجموعة السياسية، بنفس القوة التي كانت في مطلع تسعينيات القرن الماضي

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب التقدم و الاشتراكية التعديل الحكومي العثماني بن عبد الله

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