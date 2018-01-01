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منخرط رجاوي يفضح حسبان بخصوص فندق الجمع العام

بتاريــخ : 6 يناير 2018 / 15:51 منخرط رجاوي يفضح حسبان بخصوص فندق الجمع العام | سبور
منخرط رجاوي يفضح حسبان بخصوص فندق الجمع العام
كشف إبراهيم شكري منخرط داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم السبت، أنه في الوقت الذي تعذر على إدارة النادي حجز فندق لإجراء الجمع العام الاستثنائي المقرر يوم الاثنين المقبل اتصل بسعيد حسبان

شوف سبور : رشيد محمودي

كشف إبراهيم شكري منخرط داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم السبت، أنه في الوقت الذي تعذر على إدارة النادي حجز فندق لإجراء الجمع العام الاستثنائي المقرر يوم الاثنين المقبل اتصل بسعيد حسبان لتقديم المساعدة والتكفل بمكان تنظيم أبرز حدث للقلعة الخضراء لهذا الموسم، وبعد إتمام الإجراءات التنظيمية تفاجأ بتماطل إدارة النادي لمنحه الموافقة على تأدية الواجبات المادية للفندق.

وأفاد شكري في تصريح لشوف سبور، أنه حبا منه للنادي تدخل بشكل رسمي بعد تنسيق مع الرئيس حسبان لحل إشكالية المكان الذي سيجرى فيه الجمع العام وبعد إنهاء مهمته صدم لعدم قبول مبادرته تجاه النادي والمنخرطين.

وأوضح منخرط الرجاء أن رد فعل الإدارة والرئيس توضح بالملموس أن الجمع العام لن يجرى في توقيته المحدد وبأن قضية حجز الفندق مجرد وسيلة لتبرير قرار تأجيل الجمع العام.

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شوف سبور المغرب الرجاءإبراهيم شكري

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