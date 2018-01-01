خطير عصابة بالدار البيضاء تلقاو لراجل وقطعوا ليه صبعان يديه وهربوا ﻿

شهد شارع 11 يناير بالدارالبيضاء يومه السبت في حدود الساعة السادسة صباحا واقعة جد خطيرة بعدما اعترض ثلاثة أشخاص سبيل رجل يبلغ من العمر 38 سنة كان متجها إلى مقر عمله، حاولوا سلب ممتلكاته الخاصة بواسطة

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شهد شارع 11 يناير بالدارالبيضاء يومه السبت في حدود الساعة السادسة صباحا واقعة جد خطيرة بعدما اعترض ثلاثة أشخاص سبيل رجل يبلغ من العمر 38 سنة كان متجها إلى مقر عمله، حاولوا سلب ممتلكاته الخاصة بواسطة الأسلحة البيضاء.

وأضافت مصادرنا، أن الرجل الضحية وأثناء محاولته مقاومة العصابة، أقدم الأشخاص الثلاثة على بتر 5 أصابع من يدي الضحية، ليهرب ويتجه مسرعا نحو مقر الوقاية المدنية المتواجدة وسط المدينة، والتي عملت بدورها على نقل المصاب إلى مستشفى ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية.

ومن جهتهم، لاذ الجناة إلى وجهة غير معلومة ومعهم حقيبة وهاتف الضحية.