أسرة حكيم نوري تتخد إجراءات قضائية في حق أجاكس أمستردام ﻿

تسعى عائلة عبد الحق نوري لاعب نادي أجاكس أمستردام الهولندي الذي تعرض لأزمة قلبية تسببت له بضرر في الدماغ، إلى الحصول على إيضاحات حول الإسعافات التي قدمت له على أرض الملعب، بحسب ما أفادت السبت

شوف سبور

تسعى عائلة عبد الحق نوري لاعب نادي أجاكس أمستردام الهولندي الذي تعرض لأزمة قلبية تسببت له بضرر في الدماغ، إلى الحصول على إيضاحات حول الإسعافات التي قدمت له على أرض الملعب، بحسب ما أفادت السبت وسائل إعلام محلية.

وحسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس نقلا عن صحيفة « إن أر سي » الهولندية فإن أن عائلة نوري ، وكلت المحامي جون بير للتقصي حول ظروف الحادث.

وتدور أسئلة حول الوقت الفعلي الذي استغرقه بدء إجراءات إنعاش قلب اللاعب، وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب اللقطات المصورة، فإن هذه الإجراءات لم تحصل "بالتأكيد خلال الدقائق الخمس الأولى" بعد وصول طبيب الفريق إلى أرض الملعب.

وأكد فريق أجاكس في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه يتعاون "بالكامل" مع ما يقوم به المحامي بير، وأن « العائلة تريد أن تعرف ما الذي جرى مع عبد الحق »، إلا أن النادي أكد أنه يتواصل مباشرة مع العائلة، ويرفض تقديم أي معلومات "عبر طرف ثالث مثل وسائل الإعلام، لأن الأمر يتعلق بملف طبي وبالتالي هو سري".

وأشارت "إن ار سي" إلى أن العائلة لم تكن على علم بخلاصة توصل إليها اتحاد الكرة الهولندي بعد فحص طبي لنوري في العام 2014، وهي أنه يعاني من تشوه في القلب، وأن الفريق الطبي في النادي اعتبر في حينه أن ذلك لا يشكل خطرا على صحته.