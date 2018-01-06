زكرياء الغافولي يخرج عن صمته بخصوص الطريقة التي فقد بها وزنه الزائد ﻿

خرج المغني الشاب زكرياء الغافولي خريج برنامج اكتشاف المواهب الغنائية استوديو 2M، عن صمته وكذب الإشاعات التي طالته بخصوص الطريقة التي فقد بها وزنه الزائد.

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خرج المغني الشاب زكرياء الغافولي خريج برنامج اكتشاف المواهب الغنائية استوديو 2M، عن صمته وكذب الإشاعات التي طالته بخصوص الطريقة التي فقد بها وزنه الزائد.

وقال الغافولي عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك « أريد أن أحسم وأتكلم في هذا الموضوع لآخر مرة. لأنه وللأسف الكثير من المواقع بالمغرب والعالم العربي يستغلون هذه الصورة لترويج منتجات للتخسيس والنحافة. أقولها للمرة الألف لم أقم بأخذ أي مستحضر للتنحيف.

بل أجريت عملية لتصغير المعدة وقمت بعمل نظام غذائي لنقص مايقارب 50 كيلوغرام لمدة سنة تقريبا. من فضلكم كفا من الإشاعات لتضليل الرأي العام، تحياتي ».