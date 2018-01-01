 أمن تطوان يتفاعل مع خبر 'شوف تيفي' ويعتقل ثلاثة جانحين ظهروا في شريط 'فيديو' وهم يحملون أسلحة بيضاء و يروعون المارة بكلاب شرسة ﻿
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أمن تطوان يتفاعل مع خبر شوف تيفي ويعتقل ثلاثة جانحين ظهروا في شريط فيديو وهم يحملون أسلحة بيضاء و يروعون المارة بكلاب شرسة | حوادث و حقوق

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أمن تطوان يتفاعل مع خبر 'شوف تيفي' ويعتقل ثلاثة جانحين ظهروا في شريط 'فيديو' وهم يحملون أسلحة بيضاء و يروعون المارة بكلاب شرسة

بتاريــخ : 6 يناير 2018 / 13:13 أمن تطوان يتفاعل مع خبر شوف تيفي ويعتقل ثلاثة جانحين ظهروا في شريط فيديو وهم يحملون أسلحة بيضاء و يروعون المارة بكلاب شرسة | حوادث و حقوق
أمن تطوان يتفاعل مع خبر 'شوف تيفي' ويعتقل ثلاثة جانحين ظهروا في شريط 'فيديو' وهم يحملون أسلحة بيضاء و يروعون المارة بكلاب شرسة
أوقفت مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، مساء الجمعة 5 يناير الجاري، ثلاثة جانحين يبلغون من العمر 19 و20 سنة، بدون سوابق قضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم بحيازة سلاح أبيض والتهديد به والتحريض

"شــوف تيفي"

 أوقفت مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، مساء الجمعة 5 يناير الجاري، ثلاثة جانحين يبلغون من العمر 19 و20 سنة، بدون سوابق قضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم بحيازة سلاح أبيض والتهديد به والتحريض على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص باستعمال كلاب من فصيلة خطيرة.

 وحسب "إخبارية" توصلت بها "شوف تيفي" فقد كان المشتبه بهم قد ظهروا في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم مرفوقين بكلاب ويهددون سلامة الأشخاص بواسطة سلاح أبيض، وهو ما استدعى إجراء بحث دقيق وعاجل أسفر عن توقيف جميع المشتبه بهم وحجز سكينين، فضلا عن ضبط كلبين استعملا في محاولة الاعتداء، أحدهما من فصيلة خطيرة.

 وقد أوضحت إجراءات البحث أن الجانحين الثلاثة دخلوا في خلاف مع مجموعة من الشبان، يوم أمس الجمعة على الساعة السادسة مساء، فقاموا بارتكاب تلك الأفعال الإجرامية والتي اقتصرت على أفعال التهديد والتحريض ومحاولة الاعتداء كما سبق و كشفت شوف تيفي.

 هـــذا وقد تم إيداع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تمت إحالة الكلبين المحجوزين على المصلحة المحلية للطب البيطري.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تطوان توقيف اعتقال النيابة العامة

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