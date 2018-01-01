نجم الدفاع الجديدي أحداد يجري عملية جراحية على مستوى الكتف ﻿

أصدر فريق الدفاع الجديدي بيانا توضيحيا حول الحالة الصحية للمهاجم'' حميد أحداد'' الذي أبعدته الإصابة عن المنتخب المحلي الذي سيشارك في بطولة إفريقيا المقامة بالمغرب خلال الفترة الممتدة مابين 13 يناير و

شوف سبور

أصدر فريق الدفاع الجديدي بيانا توضيحيا حول الحالة الصحية للمهاجم" حميد أحداد" الذي أبعدته الإصابة عن المنتخب المحلي الذي سيشارك في بطولة إفريقيا المقامة بالمغرب خلال الفترة الممتدة مابين 13 يناير و 4 فراير من العام الحالي .

ونشر الدفاع الجديدي في صفحته الرسمية عبر موقع فيسبوك، بيانا يخبر فيه أن اللاعب أحداد تعرض للإصابة على مستوى الكتف الأيسر خلال المباراة التي جمعت فريقه الدفاع الجديدي أمام اتحاد طنجة خلال الجولة 13 من البطولة الاحترافية ، مما استدعى نقله إلى أقرب مصحة لتقديم الإسعافات الأولية ، حيث أجريت له فحوصات تبين على إثرها أن اللاعب تعرض إلى تفكك على مستوى المرفق .

وأضاف البيان أن فريق الدفاع الجديدي عرض حالة اللاعب أحداد على طبيب العظام لمعرفة أسباب الإصابة التي استعصى معها إعادة المرفق إلى مكانه الطبيعي ، مما استلزم إجراء عملية جراحية دخل على إثرها اللاعب أحداد المستشفى ليوم واحد .

وحدد الدكتور مرشيد الأخصائي في العظام 15 يوم فترة راحة للاعب قبل الرجوع للتداريب رفقة فريقه ، والاستعداد للشطر الثاني من البطولة ومنافسة دوري أبطال إفريقيا التي تنطلق في فبراير القادم .