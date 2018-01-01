 لأسباب أمنية حسبان يلغي الجمع العام العادي لنادي الرجاء البيضاوي يوم 8 يناير ﻿
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لأسباب أمنية حسبان يلغي الجمع العام العادي لنادي الرجاء البيضاوي يوم 8 يناير

بتاريــخ : 6 يناير 2018 / 12:58 لأسباب أمنية حسبان يلغي الجمع العام العادي لنادي الرجاء البيضاوي يوم 8 يناير | سبور
لأسباب أمنية حسبان يلغي الجمع العام العادي لنادي الرجاء البيضاوي يوم 8 يناير
إلى حدود كتابة هذه الأسطر، وعلى بعد يومين من عقد الجمع العام العادي لنادي الرجاء البيضاوي ، فشلت إدارة الفريق الأخضر في إيجاد مقر ينعقد فيه الجمع العام المزمع تنظيمه يوم 8 يناير .

شوف سبور

إلى حدود كتابة هذه الأسطر، وعلى بعد يومين من عقد الجمع العام العادي لنادي الرجاء البيضاوي ، فشلت إدارة الفريق الأخضر في إيجاد مقر ينعقد فيه الجمع العام المزمع تنظيمه يوم 8 يناير .

وحسب أحد منخرطي نادي الرجاء الرياضي لشوف سبور فقد رفضت مجموعة من فنادق الدار البيضاء احتضان الاجتماع خوفا من اندلاع اشتباكات بين المنخرطين ، وكذلك الجماهير المطالبة برحيل الرئيس الحالي سعيد حسبان .

ويتوقع من رئيس الرجاء الرياضي إلغاء الجمع العام لقطع الطريق أمام المرشح الوحيد علي حمدي ، الذي اتهمه في عدة منابر إعلامية بأن ترشحه غير سليم .

وسبق أن تم إلغاء الجمع العام غير العادي الذي كان سيعقد بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء يوم 21 دجنبر الماضي بسبب دواعي أمنية ، الشيء الذي سيستغله رئيس الرجاء البيضاوي من أجل تأجيل الجمع العادي .

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المغرب شوف سبور الجمع العادي إلغاء

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