لأسباب أمنية حسبان يلغي الجمع العام العادي لنادي الرجاء البيضاوي يوم 8 يناير ﻿

إلى حدود كتابة هذه الأسطر، وعلى بعد يومين من عقد الجمع العام العادي لنادي الرجاء البيضاوي ، فشلت إدارة الفريق الأخضر في إيجاد مقر ينعقد فيه الجمع العام المزمع تنظيمه يوم 8 يناير .

شوف سبور

إلى حدود كتابة هذه الأسطر، وعلى بعد يومين من عقد الجمع العام العادي لنادي الرجاء البيضاوي ، فشلت إدارة الفريق الأخضر في إيجاد مقر ينعقد فيه الجمع العام المزمع تنظيمه يوم 8 يناير .

وحسب أحد منخرطي نادي الرجاء الرياضي لشوف سبور فقد رفضت مجموعة من فنادق الدار البيضاء احتضان الاجتماع خوفا من اندلاع اشتباكات بين المنخرطين ، وكذلك الجماهير المطالبة برحيل الرئيس الحالي سعيد حسبان .

ويتوقع من رئيس الرجاء الرياضي إلغاء الجمع العام لقطع الطريق أمام المرشح الوحيد علي حمدي ، الذي اتهمه في عدة منابر إعلامية بأن ترشحه غير سليم .

وسبق أن تم إلغاء الجمع العام غير العادي الذي كان سيعقد بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء يوم 21 دجنبر الماضي بسبب دواعي أمنية ، الشيء الذي سيستغله رئيس الرجاء البيضاوي من أجل تأجيل الجمع العادي .