هذه هي القناة المجانية الوحيدة التي ستبث مباريات الشان ﻿

فشلت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، في إقناع قنوات ''بي إن سبور'' القطرية في التنازل عن حقوقها في بث في منافسات الشان التي تقام بالمغرب في الفترة المتراوحة ما بين 13 يناير و4 فبراير المقبلين،

شوف سبور

فشلت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، في إقناع قنوات "بي إن سبور" القطرية في التنازل عن حقوقها في بث في منافسات الشان التي تقام بالمغرب في الفترة المتراوحة ما بين 13 يناير و4 فبراير المقبلين، وستكتفي ببث المباريات على قناة الرياضية الأرضية.

وحسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، فإن مباريات الشان ستنقل فقط على قناتي بي إن سبور و الرياضية « تي إن تي ».

وأضافت المصادر ذاتها، أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون لن تنقل مباريات الشان على قنواتها الفضائية بحكم أن « بي إن سبور » هي الحاصلة على حقوق البث الحصرية للبطولة.