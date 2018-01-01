 المغربي بنيحيى الإفريقي الوحيد في بطولة الفورميلا وان بمراكش ﻿
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المغربي بنيحيى الإفريقي الوحيد في بطولة الفورميلا وان بمراكش

بتاريــخ : 6 يناير 2018 / 11:46 المغربي بنيحيى الإفريقي الوحيد في بطولة الفورميلا وان بمراكش | سبور
المغربي بنيحيى الإفريقي الوحيد في بطولة الفورميلا وان بمراكش
تنضم مدينة مراكش يوم 13 يناير الجاري بطولة العالم للفورميلا وان على حلبة مولاي الحسن الدولية لسباق السيارات بحضور المغربي ميكائيل بنحيى ممتل فريق ''فونتيري'' المتواجد في إمارة موناكو الفرنسية .

شوف سبور

تنضم مدينة مراكش يوم 13 يناير الجاري بطولة العالم للفورميلا وان على حلبة مولاي الحسن الدولية لسباق السيارات بحضور المغربي ميكائيل بنحيى ممتل فريق "فونتيري" المتواجد في إمارة موناكو الفرنسية .

وفي تصريح إذاعي للبطل المغربي قال فيه أنه مدرك للفرصة التي أعطيت له للمشاركة في الفورميلا وان ، وأنه جد فخور بدخوله المنافسة عبر بوابة مدينة مراكش ، وبلده الأصلي المغرب .

ويعتبر بنيحيى أول مغربي وإفريقي يشارك في بطولة الفورميلا وان ، حيث يمتلك في رصيده 46 انتصارا في صنف الكارت ، و ست منصات في بطولة فرنسا للفورميلا 4.

وكان البطل المغربي قد ولج مركز "أوتوسبورت أكاديمي" ، التابع للجامعة الفرنسية لسباق السيارات ، ليتم اختياره سنة 2016 لدخول عالم الفورميلا 4 قبل أن يمثل فريقه لأول مرة في بطولة الفورميلا وان التي ستقام بالمغرب في يناير الحالي .

يذكر أن حلبة مولاي الحسن بمراكش أصبحت موعدا قارا لسباقات الفورميلا وان ، بعد احتضان المغرب مؤتمر المناخ كوب 22 التي تجمع بين رياضة سباق السيارات والتنقل الكهربائي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف سبور الفورميلا وان بنيحيى

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