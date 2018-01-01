المغربي بنيحيى الإفريقي الوحيد في بطولة الفورميلا وان بمراكش ﻿

تنضم مدينة مراكش يوم 13 يناير الجاري بطولة العالم للفورميلا وان على حلبة مولاي الحسن الدولية لسباق السيارات بحضور المغربي ميكائيل بنحيى ممتل فريق ''فونتيري'' المتواجد في إمارة موناكو الفرنسية .

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تنضم مدينة مراكش يوم 13 يناير الجاري بطولة العالم للفورميلا وان على حلبة مولاي الحسن الدولية لسباق السيارات بحضور المغربي ميكائيل بنحيى ممتل فريق "فونتيري" المتواجد في إمارة موناكو الفرنسية .

وفي تصريح إذاعي للبطل المغربي قال فيه أنه مدرك للفرصة التي أعطيت له للمشاركة في الفورميلا وان ، وأنه جد فخور بدخوله المنافسة عبر بوابة مدينة مراكش ، وبلده الأصلي المغرب .

ويعتبر بنيحيى أول مغربي وإفريقي يشارك في بطولة الفورميلا وان ، حيث يمتلك في رصيده 46 انتصارا في صنف الكارت ، و ست منصات في بطولة فرنسا للفورميلا 4.

وكان البطل المغربي قد ولج مركز "أوتوسبورت أكاديمي" ، التابع للجامعة الفرنسية لسباق السيارات ، ليتم اختياره سنة 2016 لدخول عالم الفورميلا 4 قبل أن يمثل فريقه لأول مرة في بطولة الفورميلا وان التي ستقام بالمغرب في يناير الحالي .

يذكر أن حلبة مولاي الحسن بمراكش أصبحت موعدا قارا لسباقات الفورميلا وان ، بعد احتضان المغرب مؤتمر المناخ كوب 22 التي تجمع بين رياضة سباق السيارات والتنقل الكهربائي.