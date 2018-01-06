ألترا إيغلز يخرج ببلاغ شديد اللهجة بخصوص جمع عام 8 يناير ﻿

خرج الترا إيغلز الفصيل المساند لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، ببلاغ شديد اللهجة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بخصوص الجمع العام الذي من المقرر إجراؤه يوم 8 يناير الجاري.

شوف سبور

خرج الترا إيغلز الفصيل المساند لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، ببلاغ شديد اللهجة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بخصوص الجمع العام الذي من المقرر إجراؤه يوم 8 يناير الجاري.

وجاء في بلاغ إلترا إيغيلز « إيمانا من مجموعات الكورفا سود بأهلية المنخرطين في إحداث التغيير داخل النادي و الرضوخ لمطلب الشعب الرجاوي بطرد الرئيس الحالي يوم 8 يناير، انفردنا اليوم بجزء من المنخرطين كل على حدة بغية تحميلهم كامل المسؤولية في تدوين صفحة من تاريخ الرجاء، فإما أن يكتبوها بحروف من ذهب في الدفاع عن مصالح النادي بطرد الرئيس الحالي و سيشهد لهم التاريخ بذلك، و إما أن يخونوا العهد و يغلبون مصالحهم الشخصية عن المصلحة العليا، نتمنى من السيد " دواعي أمنية " عدم الحضور هاته المرة و إفساد الجمع ، كما سبق له ذلك في 21 دجنبر ».

تجدر الإِشارة، إلى أن الجماهير الرجاوية تطالب برحيل سعيد حسبان والتخلي عن رئاسة الفريق لعدم تمكنه من صرف مستحقات اللاعبين.