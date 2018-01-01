حصـــري.. هذه هي الحكومة التي كان يخطط لها ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه في الحسيمة.. ومحام في هيئة دفاعه ضمن التشكيلة الحكومية ﻿

علمت ''شوف تيفي''، من مصادر مقربة من ملف المعتقلين المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة، أن من ضمن المتباعات التي تلاحق ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه بعض المشاريع الداعمة للانفصال والمس بالسلامة

''شــوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي''، من مصادر مقربة من ملف المعتقلين المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة، أن من ضمن المتباعات التي تلاحق ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه بعض المشاريع الداعمة للانفصال والمس بالسلامة الداخلية للدولة ووحدتها الترابية عبر تنسيقات مشبوهة مع بعض العناصر التي كانت في مقدمة ما يصطلح عليه بحراك الريف والذي تحول إلـى أحداث عنف بالحسيمة ترتبت عنها جنح وجنايات يعاقب عليها القانون .

وفي هذا الصدد توصلت ''شوف تيفي'' بالعديد من الأسماء مقرونة بمناصب حكومية والتي كشفت عنها التحريات ومن المنتظر أن تواجه بها المتهمين خلال مناقشة الملف الشيء الذي سيحرج المعتقلين المتابعين ويؤكد النزعة الانفصالية، والغريب في الأمر أن أحد المحامين الموجود في هيئة الدفاع حاليا يوجد ضمن التشكيلة الحكومية التي كان يتخيلها ''الزفزافي'' من قبل وأسندت له وزارة العدل والحريات، كما تم توزيع حقائب وزارية أخرى على بعض المعتقلين وعائلاتهم ومقربين منهم .

وحسب المعلومات التي تتوفر عليها ''شوف تيفي'' فالحكومة التي تصورها 'الزفزافي' ورفاقه على النحو التالي، حيث يتصدرها ''ناصر الزفزافي'' كرئيس للحكومة، و ''نبيل أحمجيق'' نائب لرئيس الحكومة، و ''إلياس إلياس'' وزير الدولة و ''شكير الخروط'' وزير الداخلية ؛ و''عبد الصادق بوجبير'' وزير الدفاع، والمحامي '' عبد الصادق البوشتاوي'' وزير العدل والحريات، و ''فاطمة أمغار'' وزيرة للتعليم، و ''أناس الخطابي'' وزير للتجهيز والنقل؛ و ''إدريس شتو'' وزير الفلاحة والصيد البحري؛ و ''سيليا زياني'' وزيرة الخارجية؛ و ''أشرف الحياة'' وزير الطاقة والمعادن؛ و ''جواهري محمد'' وزير التكنولوجيا الحديثة؛ و ''ياسين الشريف'' رئيسا لمجلس النواب؛ و ''رشيد الزياني'' الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ و'' فاطمة الزهراء الرضواني'' وزيرة للتشغيل .

هـــذا و يتابع المعتقلون بتهم المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة ‏الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من ‏منطقة وتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة عن ‏طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من ‏شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها.‏