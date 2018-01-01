خبـــر سار للأزواج المغاربة.. مقترح لرفع إجازة الأمومة و الأبوة ﻿

مقترح جديد عرضته فرق الأغلبية الحكومية ينص على رفع إجازة الأمومة إلى 16 أسبوعا، وكذا رفع إجازة الأبوة من 3 إلى 10 أيام.

شــوف تيفي:

مقترح جديد عرضته فرق الأغلبية الحكومية ينص على رفع إجازة الأمومة إلى 16 أسبوعا، وكذا رفع إجازة الأبوة من 3 إلى 10 أيام.

البند الجديد الذي اقترحته الفرق البرلمانية يمنح المرأة التي تتكفل بطفل لم يكمل سنته الأولى، هي الأخرى، إجازة الأمومة أسوة بالأم المنجبة، مضيفة أنه يمكن وضع القياس نفسه بالنسبة للمرأة التي تضع مولودا واحد و المرأة التي تلد توأما أو أكثر.

هذا المقترح الذي من المنتظر أن يناقش في لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى بررته الفرق البرلمانية بكون معاناة الأم تكون مضاعفة عند ولادة توأم أو كفالته، حيث إن الرضع يتطلبون عناية تفوق طاقة المرأة، ولا يمكنها استرجاع صحتها السليمة، والقيام بواجبها المهني إلا بعد مدة طويلة، ويكون لذلك تأثير على إنتاجيتها