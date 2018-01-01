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مهرجانات خطابية ولقاءات تواصلية بعدد من المدن المغربية.. وهـاعلاش

بتاريــخ : 6 يناير 2018 / 11:27 مهرجانات خطابية ولقاءات تواصلية بعدد من المدن المغربية.. وهـاعلاش | بوليتيك
مهرجانات خطابية ولقاءات تواصلية بعدد من المدن المغربية.. وهـاعلاش
تنظم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مهرجانات خطابية ولقاءات تواصلية بمشاركة فعاليات وطنية ومحلية، ما بين 9 و12 يناير الجاري، بمناسبة الذكرى الـ74 لحدث تقديم وثيقة المطالبة

"شــوف تيفي"

 تنظم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مهرجانات خطابية ولقاءات تواصلية بمشاركة فعاليات وطنية ومحلية، ما بين 9 و12 يناير الجاري، بمناسبة الذكرى الـ74 لحدث تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.

وأوضح بلاغ للمندوبية أن البرنامج الاحتفالي لهذا الحدث، الذي يجسد منعطفا حاسما ونقلة نوعية في مسلسل الكفاح الوطني الذي خاضه العرش العلوي والشعب المغربي، تجسيدا للميثاق التاريخي الوطني، الذي ربط بين جلالة السلطان سيدي محمد بن يوسف وطلائع الحركة الوطنية وسائر مكونات الشعب المغربي، دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية، وذودا عن حمى الوطن وحياضه وحدوده، يتضمن مهرجانا خطابيا وحفلا ثقافيا وفنيا بالقصر البلدي بالقنيطرة، يوم الثلاثاء 9 يناير الجاري.


كما سيتم بمدينة مكناس، يضيف المصدر، تنظيم مهرجان خطابي وحفل ثقافي وفني، الأربعاء المقبل (10 يناير)، بقاعة الفقيه محمد المنوني، وإزاحة الستار عن لوحات رخامية بالشوارع التي تحمل أسماء وطنيين من الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال بالمدينة، إلى جانب افتتاح فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة آزرو بإقليم إفران، وإزاحة الستار عن لوحات رخامية بالشوارع والأزقة والساحات العمومية التي تحمل أسماء وطنيين وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بهذه المدينة.


ويوم الخميس 11 يناير الجاري، يضيف المصدر، تنظم المندوبية زيارة لضريح محمد الخامس للترحم على الروح الطاهرة لبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول المغفور له محمد الخامس وعلى روح رفيقه في الكفاح والمنفى المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراهما، إلى جانب مهرجان خطابي بقاعة الاجتماعات والندوات بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، تلقى خلاله كلمات وشهادات تستحضر فصول وأطوار هذه المحطة التاريخية المفصلية في مسلسل الكفاح الوطني الذي خاضه العرش بالتحام مكين مع الشعب المغربي الوفي من أجل الحرية والاستقلال واستكمال الوحدة الترابية للمملكة.

أما يوم الجمعة 12 يناير، فسيتم افتتاح فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة أبي الجعد بإقليم خريبكة.

وأضافت المندوبية أنه ستجرى بهذه المناسبة الوطنية، مراسم توشيح صدور صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بأوسمة ملكية شريفة، وتكريم ثلة منهم، عربون وفاء وتقدير وعرفان بخدماتهم الجليلة وتضحياتهم الجسام في ميادين الشرف والمقاومة والتحرير والوحدة، وكذا توزيع إعانات مالية ومساعدات اجتماعية على عدد من أفراد أسرة المقاومة وجيش التحرير وأرامل المتوفين منهم المستحقين للدعم المادي والاجتماعي.

 كما تلتئم بمجموع ولايات وعمالات وأقاليم المملكة، احتفالاات وبرامج تنشيطية وتربوية وثقافية وتواصلية مع رصيد الذاكرة التاريخية الوطنية من خلال برنامج وطني حافل بالمهرجانات الخطابية واللقاءات التواصلية والعروض التربوية والتظاهرات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية بمجموع ولايات وعمالات وأقاليم المملكة، بمشاركة فئات وشرائح المجتمع.

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