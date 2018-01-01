عــاجل:أوامر ملكية بالسعودية لصــرف مكافآت للمواطنين ﻿

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، عددا من الأوامر الملكية تروم التخفيف من آثار ارتفاع تكلفة المعيشة على المواطنين، بعد اعتماد المملكة مؤخرا جملة إجراءات لإعادة هيكلة

شـــــوف تيفي:

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، عددا من الأوامر الملكية تروم التخفيف من آثار ارتفاع تكلفة المعيشة على المواطنين، بعد اعتماد المملكة مؤخرا جملة إجراءات لإعادة هيكلة اقتصادها.

ونصت الأوامر الملكية، التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية، على إعادة صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين اعتبارا من مطلع العام الجاري، إلى جانب صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال سعودي (7ر266 دولار أمريكي) للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة عام واحد.

كما تضمنت الأوامر الملكية صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال (3ر1333 دولار) للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية، وإضافة بدل غلاء معيشة قدره 500 ريال (3ر133 دولار) لمدة عام، وكذا إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة عام.

كما نصت الأوامر أن تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10 في المئة لمدة عام واحد.

وتأتي هذه القرارات بعد اعتماد السلطات السعودية مؤخرا لجملة من الإجراءات الاقتصادية، منها فرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، ورفع أسعار البنزين بنسب تراوحت ما بين 82 بالمئة و126 في المئة، ورفع تعرفة أسعار الكهرباء.