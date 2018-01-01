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هذه هي الطريقة الجديدة للإقلاع عن التدخين

بتاريــخ : 6 يناير 2018 / 10:16 هذه هي الطريقة الجديدة للإقلاع عن التدخين | مجتمع
هذه هي الطريقة الجديدة للإقلاع عن التدخين
كشف علماء الأعصاب في جامعة روكفلر بمدينة نيويورك، أنه بإمكان الشخص المدمن على التدخين الإقلاع عنه، وذلك بعد أن تمكنوا من تحديد مجموعة الخلايا العصبية الحساسة في الدماغ والمسببة للتعلق بالنيكوتين.

شوف تيفي

 كشف علماء الأعصاب في جامعة روكفلر بمدينة نيويورك، أنه بإمكان الشخص المدمن على التدخين الإقلاع عنه، وذلك بعد أن تمكنوا من تحديد مجموعة الخلايا العصبية الحساسة في الدماغ والمسببة للتعلق بالنيكوتين.

وحسب ما نقله موقع rt arabic فإن العلماء أفادوا أنه تم كبح نشاط هذه الخلايا سيتمكن المدخن من توقيف التدخين، مضيفين أنه في دماغ الإنسان حيث توجد في الخلايا العصبية لهاتين المنطقتين مستقبلات بروتينية ترتبط بالنيكوتين عند دخوله مع الدم إلى الدماغ، مكتشفين أن التأثير المزمن للنيكوتين في المنطقة ينشط تراكم خلايا عصبية خاصة.

 وَأضافت المصادر ذاتها، أن تأثير النيكوتين يوصل إلى النواة إشارة تجبرها على تخفيض الحساسية من النيكوتين وتحدد استهلاكه. ولكن عند تشكل العلاقة تطلق خلايا النواة التي تسمى "أميغو1" عددا من الناقلات العصبية التي تعيق هذه الإشارة. لذلك فإن كبح أميغو1 يوقف الإدمان على النيكوتين.

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