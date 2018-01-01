 القبض على 11 أميرا تمهيدا لمحاكمتهم ﻿
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القبض على 11 أميرا تمهيدا لمحاكمتهم

بتاريــخ : 6 يناير 2018 / 09:58 القبض على 11 أميرا تمهيدا لمحاكمتهم | دولي
القبض على 11 أميرا تمهيدا لمحاكمتهم
ألقت ''كتيبة السيف الأجرب'' التابعة ''للحرس الملكي'' القبض على 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم، عقب رفضهم مغادرة القصر، وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم.

"شـــوف تيفي"

ألقت "كتيبة السيف الأجرب" التابعة "للحرس الملكي" القبض على 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم، عقب رفضهم مغادرة القصر، وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية فإن 11 أميرا قاموا بالتجمهر في قصر الحكم، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، ومطالبين بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

و بعد إبلاغهم بخطأ مطالبتهم، ورفضهم مغادرة قصر الحكم، صدر الأمر "للحرس الملكي" "كتيبة السيف الأجرب" بالتدخل، وتم القبض عليهم، ويتزعمهم الأمير (س . ع . س بن سعود بن فيصل بن تركي) وإيداعهم سجن الحائر تمهيدا لمحاكمته حسب ما أوردته وكالة روسيا اليوم .

ولفتت الصحيفة استنادا إلى مصادرها أن "التوجيهات الكريمة واضحة، وتؤكد أن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات ستتم محاسبته كائناً من كان".

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