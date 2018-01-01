الملك يدعو إلى إعداد مشروع استراتيجية تروم الإرتقاء بمؤسسة الأوقاف ﻿

دعا الملك محمد السادس في رسالة موجهة لكل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، المشرفين على الإدارة المكلفة بتدبير مؤسسة الأوقاف، إلى إعداد مشروع

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دعا الملك محمد السادس في رسالة موجهة لكل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، المشرفين على الإدارة المكلفة بتدبير مؤسسة الأوقاف، إلى إعداد مشروع استراتيجية على المدى الطويل، يهدف إلى تحديث أساليب تسييرها، مع العمل على رفع تقرير هذا المشروع على أنظار جلالته داخل أجل 6 أشهر.

وذكر بلاغ للديوان الملكي، أن مشروع الإستراتيجية التي دعا الملك إلى إعدادها لغرض الإرتقاء بمؤسسة الأوقاف على المستوى القانوني والتدبيري والمواكباتي، يوصي الجهات التي تمت مراسلتها في هذا الخصوص، بضرورة صياغة هذا المشروع في سياق يأخذ بعين الإعتبار الإكراهات الملزمة والفرص المتاحة على حد سواء، كما ينبغي أن يكون مفصلا بما فيه الكفاية من حيث الأهداف المتوخى بلوغها والوسائل المسخرة ونوعية الأداء المنشود مع تحديد جدول زمني دقيق للتنفيذ.

كما اشترط بلاغ الديون الملكي في إعداد هذه الإستراتيجية، الإعتماد بشكل أولوي، على الجرد النهائي لمجمل الأملاك الوقفية العامة، فضلا عن التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ عليها، سواء على المستوى القانوني أو المالي، مع ضرورة الإرتكاز في إعدادها على بلورة سياسة طموحة وواقعية، لاستثمار وتثمين رصيد الأوقاف العامة، مع الحرص على أن تكون كل المشاريع لصالحها.

هذا في الوقت الذي عبر الملك في المراسلة ذاتها، عن تطلعه إلى استراتيجية تشكل مرجعا ملزما للإدارة المكلفة حين وضعها الميزانيات السنوية المتعاقبة، والمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة في التقييمات الدورية التي ينجزها.