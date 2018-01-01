هام للمغاربة تساقطات مطرية جد مهمة ورياح قوية بهاته المناطق ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، هطول أمطار أو زخات رعدية محليا قوية بالمرتفعات والسايس والريف الغربي وهضاب الفوسفاط ووالماس وبالسواحل والسهول الأطلسية الشمالية

شوف تيفي: و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، هطول أمطار أو زخات رعدية محليا قوية بالمرتفعات والسايس والريف الغربي وهضاب الفوسفاط ووالماس وبالسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وسوس. وستتهاطل أمطار أو زخات ضعيفة إلى معتدلة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية ومن المحتمل بشمال الأقاليم الجنوبية .

وسيكون الطقس باردا خاصة بالمرتفعات والهضاب والسفوح الجنوبية الشرقية. كما يتوقع تساقط ثلوج مهمة فوق القمم التي يتراوح علوها ما بين 900 و 1100 متر بمرتفعات الأطلس والريف وبعض الثلوج كذلك بالأطلس الصغير والهضاب العليا الشرقية. وستهب الرياح قوية شيئا ما إلى أحيانا قوية جنوبية إلى غربية بشمال ووسط المملكة، خاصة بالسهول والسواحل الأطلسية، ومعتدلة شمالية غربية بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و 03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 03 و 08 درجات بالريف والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 08 و 13 درجة بالسواحل الشمالية والسهول وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و 18 درجة بالسواحل الوسطى والجنوبية وكذا بغرب الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 00 و 05 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و 10 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و15 درجة بالسهول والسواحل الشمالية والوسطى وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 15 و 20 درجة بالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 و 25 درجة بباقي مناطق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ، ليصير هائجا الى قوي الهيجان بعد الزوال شرق الجبهة ، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، وقوي الهيجان الى جد قوي الهيجان ما بين الجرف وطانطان وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل ليتحول تدريجيا الى قوي الهيجان من الشمال.