وفاة أكبر رجل في العالم عن عمر يناهز 147 عام في السعودية.. معمرو مشا السبيطار وها شنو كان كياكل ﻿

توفي اليوم أكبر رجل في العالم السعودي علي بن محمد بن مرعي العلكمي عن عمر يناهز 147 عاما بجلطة دماغية ، وكان يقطن في مركز السودة شمال غرب أبها بمنطقة عسير السعودية.

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توفي اليوم أكبر رجل في العالم السعودي علي بن محمد بن مرعي العلكمي عن عمر يناهز 147 عاما بجلطة دماغية ، وكان يقطن في مركز السودة شمال غرب أبها بمنطقة عسير السعودية.

يذكر أن جريدة ''الوطن'' قد أجرت حوارا مع المعمر السعودي أوضح فيه بعضا من عاداته ، حيث قال أنه كان يحب خبز الشعير والسمن البلدي والعسل، كما أنه كان لا يأكل اللحوم إلا بعد ذبحها مباشرة، ولا يأكل الحلويات.

وذكر العلكمي أنه لم يذهب إلى المطاعم ولا المستشفيات أبدا، وكان يأكل من أرضه التي يزرعها وأغنامه التي يرعاها.

واوضح المعمر السعودي في حديثه السابق، أنه كان يسير 4 كيلومترات لأداء صلاة الجمعة في المسجد، وكان ينام بعد صلاة العشاء ويستيقظ قبل الفجر بساعتين لقراءة ورد من القرءان الكريم، مشيرا إلى أن الغرفة التي لا تزرها الشمس مع الإشراق تصيب الإنسان بالأمراض.