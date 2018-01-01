 واشنطن تحذر طهران في مجلس الأمن: '' الشعب الإيراني يعبر بشكل عفوي ويطالب بحقوقه الأساسية'' ﻿
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واشنطن تحذر طهران في مجلس الأمن: '' الشعب الإيراني يعبر بشكل عفوي ويطالب بحقوقه الأساسية''

بتاريــخ : 6 يناير 2018 / 03:04 واشنطن تحذر طهران في مجلس الأمن: الشعب الإيراني يعبر بشكل عفوي ويطالب بحقوقه الأساسية | دولي
واشنطن تحذر طهران في مجلس الأمن: '' الشعب الإيراني يعبر بشكل عفوي ويطالب بحقوقه الأساسية''
قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن نيكي هايلي خلال اجتماع طارئ، عقد بطلب من الولايات المتحدة، لبحث الوضع في إيران عقب الاحتجاجات التي اندلعت منذ الـ28 من الشهر الماضي: ''على العالم أن ينتبه

شوف تيفي:

قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن نيكي هايلي خلال اجتماع طارئ، عقد بطلب من الولايات المتحدة، لبحث الوضع في إيران عقب الاحتجاجات التي اندلعت منذ الـ28 من الشهر الماضي: ''على العالم أن ينتبه إلى ما يحصل على الأرض في إيران''، مؤكدة أن الأحداث هناك تعتبر نتيجة انتهاك حقوق الشعب لسنوات طويلة، حسب وصفها.

وأكدت المندوبة الأمريكية، أن واشنطن لا يمكن أن تسمح ''بخطوات الحكومة الإيرانية التي تتخذها لإسكات شعبها''.

وفي نفس السياق شدد المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر، على أهمية المحافظة على الاتفاق النووي الموقع بين الدول الكبرى وإيران، مؤكدا أن تضييعه سيشكل خطوة خطيرة.

وطالب المجتمع الدولي المحافظة على التواصل الوثيق مع طهران، مؤكدا أن ''التواصل معها على وجه الخصوص يجب أن يكون بخصوص ''تدخلاتها الخارجية''.

ومن جانب آخر قال تايي بروك زيريهون، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة لا يمكنها أن تؤكد أو تنفي الصور التي وصلت من إيران، مؤكدا أن الأمانة العامة ستتابع الأوضاع على الأرض وستتواصل مع الحكومة الإيرانية.

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شوف تيفي واشنطن الاحتجاجات إيران نيكي هيلي

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