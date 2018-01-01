 تكريم عدد من الموظفين المنعم عليهم بأوسمة ملكية والموظفين المحالين على التقاعد بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان ﻿
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تكريم عدد من الموظفين المنعم عليهم بأوسمة ملكية والموظفين المحالين على التقاعد بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان

بتاريــخ : 6 يناير 2018 / 01:58 تكريم عدد من الموظفين المنعم عليهم بأوسمة ملكية والموظفين المحالين على التقاعد بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان | بوليتيك
تكريم عدد من الموظفين المنعم عليهم بأوسمة ملكية والموظفين المحالين على التقاعد بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان
تم اليوم الجمعة بالرباط تكريم عدد من الموظفين المنعم عليهم بأوسمة ملكية وكذلك الموظفين المحالين على التقاعد برسم سنة 2017، في قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان وسياسة المدينة.

''شوف تيفي''+''و م ع''

تم اليوم الجمعة بالرباط تكريم عدد من الموظفين المنعم عليهم بأوسمة ملكية وكذلك الموظفين المحالين على التقاعد برسم سنة 2017، في قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان وسياسة المدينة.

وتم خلال الحفل، المنظم تخليدا للذكرى الرابعة والسبعين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، توشيح الموظفين المنعم عليهم بأوسمة ملكية والبالغ عددهم سبعة عشر موظفا، تقديرا للجهود المتواصلة المبذولة لفائدة هذه الإدارة والانخراط الجماعي في أوراش التنمية والإصلاح التي تشهدها المملكة في كافة الميادين.

كما تم خلال الحفل الذي ترأسته كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، فاطنة الكحيل، تكريم 22 من الموظفين المحالين على التقاعد برسم سنة 2017 تقديرا لجهودهم ولتفانيهم في أداء مهامهم طيلة فترة عملهم.

وأكدت الكحيل، في تصريح للصحافة، أن الموظفين المحالين على التقاعد والموظفين المنعم عليهم بأوسمة ملكية ساهموا، في تحقيق الأهداف المرسومة لهذا القطاع، وضمان إشعاعه على المستويين المحلي والوطني.

ونوهت، في هذا الصدد، بتفاني الموظفين والخدمات الجليلة التي قدموها طوال مسارهم المهني، مشيرة إلى أن هذه العناية الملكية السامية تجسد الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك للقطاع.

من جانبهم، عبر المنعم عليهم بأسومة ملكية عن فخرهم بهذه الالتفاتة الملكية التي تمثل محفزا كبيرا لكافة موظفي الوزارة على القيام بمهامهم على أكمل وجه.

ويشكل هذا الحفل، الذي دأبت المصالح المركزية للوزارة على تنظيمه سنويا، مناسبة يتجدد معها اعتراف وتقدير الوزارة لمجهودات موظفيها، خاصة الأطر والموظفين المحتفى بهم.

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