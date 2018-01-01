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فضيحة وبالفيديو..مثليين دارو عرس وتزوجوا بالسعودية

بتاريــخ : 6 يناير 2018 / 01:11 فضيحة وبالفيديو..مثليين دارو عرس وتزوجوا بالسعودية | دولي
فضيحة وبالفيديو..مثليين دارو عرس وتزوجوا بالسعودية
فتحت المصالح الأمنية في مركز شرطة العرضية الشمالية بمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة بالسعودية، تحقيقا موسعا مع عدد من الشبان الذين أقاموا حفلا لزواج شابين مثليين.

''شوف تيفي''

فتحت المصالح الأمنية في مركز شرطة العرضية الشمالية بمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة بالسعودية، تحقيقا موسعا مع عدد من الشبان الذين أقاموا حفلا لزواج شابين مثليين.

وحسب ما كشف عنه موقع ''المدينة'' السعودي أمس الخميس، فإن مقاطع فيديو وثقت الحادثة التي أقيمت في استراحة بمركز قنونا في وقت متأخر نهاية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية تلقت بلاغا بالواقعة، وشكلت فرقا أمنية ميدانية داهمت الاستراحة وألقت القبض على كل من كان داخلها، ويجرى التحقيق معهم تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار الموقع السعودي أن وسائل التواصل الاجتماعي، تناقلت مقاطع فيديو من الاحتفال، أظهرت الشبان داخل الاستراحة وهم يرقصون على أنغام الموسيقى، في حين تزين الشابان المثليون بالزينة وسط أجواء احتفالية .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية العرضيات النيابة العامة

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