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انفراد: عموتة في ورطة بعد المكالمة الهاتفية المُسربة وهاشنو غادي يدير الناصري

بتاريــخ : 6 يناير 2018 / 01:00 انفراد: عموتة في ورطة بعد المكالمة الهاتفية المُسربة وهاشنو غادي يدير الناصري | سبور
انفراد: عموتة في ورطة بعد المكالمة الهاتفية المُسربة وهاشنو غادي يدير الناصري
في تطور جديد لما بات يعرف ب''الأزمة الصامتة'' بين سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، والمدرب الحسين عموتة، أمر الناصيري بعض المقربين منه مده بقرص مدمج من التسجيل الصوتي الذي أكد فيه

شـــوف تيفي:

في تطور جديد لما بات يعرف ب''الأزمة الصامتة'' بين سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، والمدرب الحسين عموتة، أمر الناصيري بعض المقربين منه مده بقرص مدمج من التسجيل الصوتي الذي أكد فيه عموتة مغادرته للوداد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت مصادر مطلعة ل''شوف تيفي'' أن الناصيري سيستعمل التسجيل الصوتي لعموتة كورقة ضغط لدفعه عن التنازل على جزء كبير من مستحقاته المالية التي يضمنها له الشرط الجزائي.

وقالت المصادر ذاتها، إن الناصيري سيخبر عموتة أن تصريحه يعتبر خطأ مهني يتيح للمكتب المسير امكانية فسخ عقده دون تسديد الشرط الجزائي الموجود في العقد.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب الناصري عموتة الوداد

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