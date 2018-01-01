بعد موروكو مول: مول جديد بالبيضاء ﻿

انتقلت الأشغال إلى السرعة القصوى في بناء مركب تجاري من الجيل الجديد ''مول'' في البيضاء، سيعزز عرض التسوق في العاصمة الاقتصادية، من خلال مشروع سياحي تجاري وترفيهي ضخم وسط المدينة، تحديدا بشارع

''شوف تيفي''

انتقلت الأشغال إلى السرعة القصوى في بناء مركب تجاري من الجيل الجديد ''مول'' في البيضاء، سيعزز عرض التسوق في العاصمة الاقتصادية، من خلال مشروع سياحي تجاري وترفيهي ضخم وسط المدينة، تحديدا بشارع المسيرة الخضراء، ويتعلق الأمر بمركب ضخم يضم فندقا وفضاء للبيع بالتجزئة إضافة إلى مرأب من أربعة مستوياتـ أطلقته مجموعة ''سوبريما''.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، فقد بلغ الغلاف المالي للمشروع الاستثماري الجديد 500 مليون درهم، إذ أمنت المجموعة تمويل نصف هذا المبلغ من أصولها الذاتية فيما لجأت لتغطية النصف الثاني إلى الاقتراض من السوق المالي عبر إصدار سندات ضمن عملية مالية، أشرف على هندستها ''سي إف جي بنك''، فيما تمتد مساحة المركب السياحي والترفيهي إلى 4 آلاف متر مربع، مكان منطقة معروفة لدى البيضاويين بـ ''حي الجمركيين''، ثم حي ''البوليس'' خلال وقت لاحق بجانب الإعدادية الثانوية ابن حبوس بالمعاريف.

ويتوقع القائمون على المشروع الانتهاء من الأشغال وتسليم المركب الجديد بحلول مارس المقبل، بما يتوج عمل سنتين في الورش دون توقف من قبل شركات بناء وتجهيز مختلفة، ويعلن عن تحفة معمارية من توقيع المهندس ''لوران زاكوري''، إذ يرتقب أن يحتضن مركب ''آي دين''، أنشطة ''البزنيس'' والترفيه والسياحة.