هكذا تم الإيقاع بسائق طاكسي يروج الكوكايين بطنجة ﻿

أوقفت فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بطنجة قبل لحظات من ليلة السبت سائق طاكسي من الصنف الصغير للاشتباه في ترويجه للمخدرات القوية.

شوف تيفي:

أوقفت فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بطنجة قبل لحظات من ليلة السبت سائق طاكسي من الصنف الصغير للاشتباه في ترويجه للمخدرات القوية.

وذكر مصدر مطلع لشوف تيفي أن الشرطة القضائية تتبعت خيوط القصة بعدما توصلت إلى معلومات دقيقة تورط المعني بالأمر، وتم توقيفه بحي البرانص 2 و حجز غرام و نصف من مخدر الكوكايين و هواتف نقالة تستعمل في عملية التواصل بينه و بين الزبناء و مبلغ مالي .

نفس المصادر أكدت أن الموقوف ستتم إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد تعميق البحث معه في الموضوع وذلك بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة ..