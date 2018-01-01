عاجل: شاب شرب السم أمام صاحبتو في كازا..وها شنو وقع ﻿

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اهتزت المدينة القديمة بالبيضاء، قبل قليل من مساء يومه الجمعة، على وقع خبر مؤلم، يتمثل في محاولة شاب الانتحار من خلال شرب سم الفئران وذلك مباشرة بعد وقوع خلاف بينه وبين فتاة تجمعه بها علاقة.

"شوف تيفي"

اهتزت المدينة القديمة بالبيضاء، قبل قليل من مساء يومه الجمعة، على وقع خبر مؤلم، يتمثل في محاولة شاب الانتحار من خلال شرب سم الفئران وذلك مباشرة بعد وقوع خلاف بينه وبين فتاة تجمعه بها علاقة.

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الشاب وفور دخوله في نقاش حاد مع الفتاة خلال تواجدهما بالقرب من مسجد ولد الحمرا، قام بتناول سم الفئران، ما تسبب في سقوطه مغشيا عليه.

وأشار ذات المصدر أن سيارة للإسعاف، نقلت الشاب وهو في حالة جد حرجة إلى مستشفى الصوفي ومنه إلى المستشفى الجامعي ابن رشد نظرا لخطورة حالته.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فتاة الانتحار سم الفئران

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