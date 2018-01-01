 فيديو جد صادم يهز المغاربة..على إيقاعات موسيقى كناوة:ذبح جمل في موسم بمدينة سلا بطريقة وحشية ﻿
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فيديو جد صادم يهز المغاربة..على إيقاعات موسيقى كناوة:ذبح جمل في موسم بمدينة سلا بطريقة وحشية

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 22:51 فيديو جد صادم يهز المغاربة..على إيقاعات موسيقى كناوة:ذبح جمل في موسم بمدينة سلا بطريقة وحشية | مجتمع
فيديو جد صادم يهز المغاربة..على إيقاعات موسيقى كناوة:ذبح جمل في موسم بمدينة سلا بطريقة وحشية
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الجمعة، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة قيام أشخاص بذبح ''جمل'' بطريقة وحشية خلال رقصهم على موسيقي كناوة.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الجمعة، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة قيام أشخاص بذبح "جمل" بطريقة وحشية خلال رقصهم على موسيقي كناوة.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله تم تصويرها خلال موسم أولاد العبدي بمدينة سلا، والذي تم تنظيمه خلال الأسبوع الجاري.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن صدمتهم الكبيرة من هذه الطقوس التي تصاحب ما يسمى بـ "الحضرة"، مؤكدين في الوقت نفسه بأن الأمر يعتبر سحرا وشعوذة واستغلال للدين الإسلامي في أمور غير أخلاقية.

ونظرا لمضمون الفيديو الصادم وبشاعة مشاهده، فإن "شوف تيفي"، تحفظت على نشره.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي موسيقى كناوة سلا جمل الذبح الشعوذة

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