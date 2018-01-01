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أسرار خطيرة تكشف لأول مرة...هكذا أشرف ترامب بنفسه على هندسة الانقلاب في السعودية ونصَّب بن سلمان وليا للعهد

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 22:48 أسرار خطيرة تكشف لأول مرة...هكذا أشرف ترامب بنفسه على هندسة الانقلاب في السعودية ونصَّب بن سلمان وليا للعهد | دولي
أسرار خطيرة تكشف لأول مرة...هكذا أشرف ترامب بنفسه على هندسة الانقلاب في السعودية ونصَّب بن سلمان وليا للعهد
كشف الكاتب مايكل وولف في كتاب صدر تحت عنوان ''نار وغضب داخل بيت ترامب الأبيض'' عن وقوف ترامب وصهره جاريد كوشنر وراء التخطيط لانقلاب في السعودية وصعود محمد بن سلمان كولي للعهد.

شوف تيفي:

كشف الكاتب مايكل وولف في كتاب صدر تحت عنوان "نار وغضب داخل بيت ترامب الأبيض" عن وقوف ترامب وصهره جاريد كوشنر وراء التخطيط لانقلاب في السعودية وصعود محمد بن سلمان كولي للعهد.

وقد حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسب موقع "أورونيوز" منع نشر الكتاب، الذي يصور الأوضاع في البيت الأبيض على أنها مرتبكة والرئيس على أنه "أخرق"، لكن صاحب الكتاب أصر على تقديمه ونشر كتاب "نار وغضب داخل بيت ترامب الأبيض" بأربعة أيام قبل موعد نشره، وكان ترامب هدد باتخاذ إجراء قانوني بحق المستشار البارز السابق ستيف بانون، بسبب تعليقات تنطوي على ما اعتبر "تشهيرا" في الكتاب الجديد.

آخر ما كشف عنه مراسل البيت الأبيض جوناثان لومير في هذا الكتاب جاء في تغريدة له على تويتر، كيف أن ترامب كان يتبجح أمام أصدقائه بأنه خطط مع صهره جاريد كوشنير لانقلاب في السعودية، من أجل صعود محمد بن سلمان وليا للعهد.

كتاب نار وغضب داخل بيت ترامب الأبيض خلف عاصفة سياسية، بعد أن صور ترامب على أنه رئيس فاز بالمصادفة وهو غير مؤهل للوظيفة.، وجاءت أقسى التعليقات في الكتاب على لسان ستيف بانون اليميني الذي كان عضوا أساسيا في المرحلة الختامية لحملة ترامب الانتخابية، وأصبح كبير استراتيجيي البيت الأبيض في إدارة ترامب، قبل أن يقيله في غشت الماضي.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي غضب داخل بيت ترامب أورونيوز السعودية

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