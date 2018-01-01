خاص: بسبب النتائج السلبية..أعضاء مكتب الوداد خارج التغطية ﻿

عكس الفترة التي كانت فيها نتائج فريق الوداد الرياضي لكرة القدم في المستوى، فإن أزمة النتائج التي يعيشها النادي حاليا جعلت مجموعة من اعضاء المكتب المسير للفريق يختفون عن الأنظار خوفا من استفسارات

شـوف تيفي:

عكس الفترة التي كانت فيها نتائج فريق الوداد الرياضي لكرة القدم في المستوى، فإن أزمة النتائج التي يعيشها النادي حاليا جعلت مجموعة من اعضاء المكتب المسير للفريق يختفون عن الأنظار خوفا من استفسارات وغضب انصار الوداد.

وكشفت مصادر مطلعة ل"شوف تيفي" أنه مباشرة بعد العودة من الامارات التي شهدت مشاركة الوداد في المونديالتو، اختفت أبرز الوجوه التي كانت تظهر بمركب محمد بنجلون أبرزها عبد المجيد برماكي رئيس اللجنة التنظيمية وعلبة اسرار الرئيس سعيد الناصيري.

وقالت المصادر ذاتها، إن الكاتب الاداري ادريس مرباح هو من يتكلف بكل الأمور بتنسيق مع الرئيس سعيد الناصيري في حين اقتصر ظهور محمد طلال على هامش تتويج الوداد بلقب افضل فريق افريقي.