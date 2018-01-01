 غير سار للمغاربة..بعد نفيه..الداودي يكشف عن موعد رفع سعر البوطا في لقاء مباشر على الفايسبوك ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو يشعل الفيسبوك: مغربية حشمات سعد المجرد و قالتليه كنحماق عليك | ثقافة و فنون

فيديو يشعل الفيسبوك: مغربية حشمات سعد المجرد و قالتليه ''كنحماق عليك''

فضيحة وبالفيديو..مثليين دارو عرس وتزوجوا بالسعودية | دولي

فضيحة وبالفيديو..مثليين دارو عرس وتزوجوا بالسعودية

هزة أرضية بسواحل مدينة الحسيمة | حوادث و حقوق

هزة أرضية بسواحل مدينة الحسيمة

فيديو خطير يرعب المغاربة..مشرملين هازين سيف وكيحرشو كلب شرس على الناس في تطوان | مجتمع

فيديو خطير يرعب المغاربة..مشرملين هازين سيف وكيحرشو كلب شرس على الناس في تطوان

بعد موروكو مول: مول جديد بالبيضاء | اقتصاد

بعد موروكو مول: مول جديد بالبيضاء

هكذا تم الإيقاع بسائق طاكسي يروج الكوكايين بطنجة | حوادث و حقوق

هكذا تم الإيقاع بسائق طاكسي يروج الكوكايين بطنجة

هذا ما ذكره الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء بخصوص جلسة محاكمة الزفزافي ومن معه | بوليتيك

هذا ما ذكره الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء بخصوص جلسة محاكمة الزفزافي ومن معه

دنيا باطمة: أنا شعبية والفنان اللي كيتعفر على الأصل ديالو ما فنان ما والو | ثقافة و فنون

دنيا باطمة: ''أنا شعبية والفنان اللي كيتعفر على الأصل ديالو ما فنان ما والو''

عاجل: شاب شرب السم أمام صاحبتو في كازا..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل: شاب شرب السم أمام صاحبتو في كازا..وها شنو وقع

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

غير سار للمغاربة..بعد نفيه..الداودي يكشف عن موعد رفع سعر البوطا في لقاء مباشر على الفايسبوك

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 22:24 غير سار للمغاربة..بعد نفيه..الداودي يكشف عن موعد رفع سعر البوطا في لقاء مباشر على الفايسبوك | بوليتيك
غير سار للمغاربة..بعد نفيه..الداودي يكشف عن موعد رفع سعر البوطا في لقاء مباشر على الفايسبوك
أكد لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن الدراسات العلمية بعيدا عن الشعارات التي تدغدغ العواطف، أن 80 في المائة من إجمالي الأموال التي تصرف لصندوق المقاصة

"شوف تيفي"

أكد لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن الدراسات العلمية بعيدا عن الشعارات التي تدغدغ العواطف، أن 80 في المائة من إجمالي الأموال التي تصرف لصندوق المقاصة لأجل دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، يستفيد منها الأغنياء على حساب الفقراء، لذلك سيتم حذف الدعم عند نهاية 2020.

وأكد الداودي حسب يومية الصباح في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، أن المستفيدين من دعم صندوق المقاصة لـ "البوطا" لا يريدون حذف الدعم لأن منهم من يستعمل 100 بوطا يوميا لكي يتسخرج الماء، ما يعني أن الدعم لا تستفيد منه الفئات الهشة والفقيرة، مضيفا أن الإصلاح الذي يروم حذف هذا الدعم وإعطاء الدعم المباشر للفئات الفقيرة والمتوسطة، هدفه اجتماعي محض.

وقال الداودي إن الحكومة لا تلعب مع المواطن ولا توجد الآن أي زيادة في قنينات الغاز، وإذا تقررت هذه الزيادة فلدينا الجرأة لنقولها جهارا، ولن تكون أي زيادة قبل 2020، داعيا المواطنين في لقاء مباشر على الفيسبوك إلى عدم تصديق الذين يبيعون الكذب، مضيفا أن هؤلاء يجب أن سحب منهم الثقة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المواد الاستهلاكية الحكومة البوطا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هذا ما ذكره الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء بخصوص جلسة محاكمة الزفزافي ومن معه | بوليتيك

هذا ما ذكره الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء بخصوص جلسة محاكمة الزفزافي ومن معه

وكيل لائحة البيجيدي في جزئيات جرسيف يتهم السلطات بالحياد السلبي بعد فوز الاتحاد الاشتراكي | بوليتيك

وكيل لائحة ''البيجيدي'' في جزئيات جرسيف يتهم السلطات بالحياد السلبي بعد فوز الاتحاد الاشتراكي

هذا هو سر تصويت الشيلي على قرار يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء المغربية | بوليتيك

هذا هو سر تصويت الشيلي على قرار يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء المغربية

حكومة العثماني في ورطة بسبب استراتيجية مكافحة الفساد | بوليتيك

حكومة العثماني في ورطة بسبب استراتيجية مكافحة الفساد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبناء الفنان عبد الرؤوف يشكرون الملك محمد السادس بعدما تدخل و تكفل بعلاج والدهم | خارج البلاطو
منذ 6 دقائق

أبناء الفنان عبد الرؤوف يشكرون الملك محمد السادس بعدما تدخل و تكفل بعلاج والدهم

بالفيديو..رفع سعر البوطا فسنة 2020 | شوف الصحافة

بالفيديو..رفع سعر البوطا فسنة 2020

بالفيديو:تصريح صــادم من فتاة تُمارس الدعارة..كنخرج ندير التروتوار حيث الظروف صعيبة و كاين اللي كايعطيك 100 درهم و يقسمها معاك | خارج البلاطو

بالفيديو:تصريح صــادم من فتاة تُمارس الدعارة..كنخرج ندير التروتوار حيث الظروف صعيبة و كاين اللي كايعطيك 100 درهم و يقسمها معاك

بالفيديو..مافيا الزيوت المغشوشة تغرق الأسواق | شوف الصحافة

بالفيديو..مافيا الزيوت المغشوشة تغرق الأسواق

﻿

آخر المستجدات

فيديو يشعل الفيسبوك: مغربية حشمات سعد المجرد و قالتليه كنحماق عليك | ثقافة و فنون
منذ 22 دقيقة

فيديو يشعل الفيسبوك: مغربية حشمات سعد المجرد و قالتليه ''كنحماق عليك''

فضيحة وبالفيديو..مثليين دارو عرس وتزوجوا بالسعودية | دولي

فضيحة وبالفيديو..مثليين دارو عرس وتزوجوا بالسعودية

هزة أرضية بسواحل مدينة الحسيمة | حوادث و حقوق

هزة أرضية بسواحل مدينة الحسيمة

فيديو خطير يرعب المغاربة..مشرملين هازين سيف وكيحرشو كلب شرس على الناس في تطوان | مجتمع

فيديو خطير يرعب المغاربة..مشرملين هازين سيف وكيحرشو كلب شرس على الناس في تطوان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.