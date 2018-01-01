غير سار للمغاربة..بعد نفيه..الداودي يكشف عن موعد رفع سعر البوطا في لقاء مباشر على الفايسبوك ﻿

أكد لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن الدراسات العلمية بعيدا عن الشعارات التي تدغدغ العواطف، أن 80 في المائة من إجمالي الأموال التي تصرف لصندوق المقاصة

"شوف تيفي"

أكد لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن الدراسات العلمية بعيدا عن الشعارات التي تدغدغ العواطف، أن 80 في المائة من إجمالي الأموال التي تصرف لصندوق المقاصة لأجل دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، يستفيد منها الأغنياء على حساب الفقراء، لذلك سيتم حذف الدعم عند نهاية 2020.

وأكد الداودي حسب يومية الصباح في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، أن المستفيدين من دعم صندوق المقاصة لـ "البوطا" لا يريدون حذف الدعم لأن منهم من يستعمل 100 بوطا يوميا لكي يتسخرج الماء، ما يعني أن الدعم لا تستفيد منه الفئات الهشة والفقيرة، مضيفا أن الإصلاح الذي يروم حذف هذا الدعم وإعطاء الدعم المباشر للفئات الفقيرة والمتوسطة، هدفه اجتماعي محض.

وقال الداودي إن الحكومة لا تلعب مع المواطن ولا توجد الآن أي زيادة في قنينات الغاز، وإذا تقررت هذه الزيادة فلدينا الجرأة لنقولها جهارا، ولن تكون أي زيادة قبل 2020، داعيا المواطنين في لقاء مباشر على الفيسبوك إلى عدم تصديق الذين يبيعون الكذب، مضيفا أن هؤلاء يجب أن سحب منهم الثقة.