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بعد جريمة مقهى لا كريم بمراكش..اعتقال قاتلة مأجورة في طريقها إلى المغرب

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 22:22 بعد جريمة مقهى لا كريم بمراكش..اعتقال قاتلة مأجورة في طريقها إلى المغرب | حوادث و حقوق
بعد جريمة مقهى لا كريم بمراكش..اعتقال قاتلة مأجورة في طريقها إلى المغرب
بعد مرور شهرين على جريمة القتل البشعة والتي ذهب ضحيتها بالخطأ ابن وكيل الملك ببني ملال، في إطار صراع مافيات مغربية مستقرة بهولندا، كانت تسعى إلى استهداف مالك المقهى الذي قتل فيه الشاب الهالك، كشفت

"شوف تيفي"

بعد مرور شهرين على جريمة القتل البشعة والتي ذهب ضحيتها بالخطأ ابن وكيل الملك ببني ملال، في إطار صراع مافيات مغربية مستقرة بهولندا، كانت تسعى إلى استهداف مالك المقهى الذي قتل فيه الشاب الهالك، كشفت معطيات جديدة أن السلطات الإسبانية، اعتقلت يوم 29 من الشهر المنصرم قبل رأس السنة في ميناء الجزيرة الخضراء قاتلة مأجورة من فنزويلا كانت تستعد للإبحار صوب المغرب.

وحسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، فالقاتلة المأجورة التي كانت تنوي النزول أولا بمدينة طنجة، اعتقلت بعدما أصدرت سلطات جمهورية الدومينكان مذكرة بحث دولية بتهمة المشاركة في قتل شخصين في إطار تصفية الحسابات بين شبكة دولية متخصصة في تهريب المخدرات تتخذ من هولندا مركزا لها.

ورشحت المعطيات ذاتها أن تكون القاتلة المأجورة عادت من جمهورية الدومينكان إلى هولندا قبل أن تسافر إلى ألمانيا عبر مطار امستردام، ومنها إلى إسباينا حيث كانت ستبحر باتجاه المغرب رفقة شخص يدعى أنه عشيقها.

وتبقى التخوفات من إمكانية أن يكون الموقوفان كانا يسعيان إلى تصفية الحسابات مع أشخاص في المملكة، خاصة بعد جريمة لاكريم بالحي الشتوي بمراكش والني نفذها هولنديان أحدهما ينحدر من جمهورية سورينام والثاني أصوله من جمهورية الدومينكان.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مقهى لا كريم قاتلة مأجورة

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