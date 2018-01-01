 حظيو وليداتكوم.. وسائل التواصل الاجتماعي تُعرض الأطفال ''للخطر العاطفي'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو يشعل الفيسبوك: مغربية حشمات سعد المجرد و قالتليه كنحماق عليك | ثقافة و فنون

فيديو يشعل الفيسبوك: مغربية حشمات سعد المجرد و قالتليه ''كنحماق عليك''

فضيحة وبالفيديو..مثليين دارو عرس وتزوجوا بالسعودية | دولي

فضيحة وبالفيديو..مثليين دارو عرس وتزوجوا بالسعودية

هزة أرضية بسواحل مدينة الحسيمة | حوادث و حقوق

هزة أرضية بسواحل مدينة الحسيمة

فيديو خطير يرعب المغاربة..مشرملين هازين سيف وكيحرشو كلب شرس على الناس في تطوان | مجتمع

فيديو خطير يرعب المغاربة..مشرملين هازين سيف وكيحرشو كلب شرس على الناس في تطوان

بعد موروكو مول: مول جديد بالبيضاء | اقتصاد

بعد موروكو مول: مول جديد بالبيضاء

هكذا تم الإيقاع بسائق طاكسي يروج الكوكايين بطنجة | حوادث و حقوق

هكذا تم الإيقاع بسائق طاكسي يروج الكوكايين بطنجة

هذا ما ذكره الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء بخصوص جلسة محاكمة الزفزافي ومن معه | بوليتيك

هذا ما ذكره الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء بخصوص جلسة محاكمة الزفزافي ومن معه

دنيا باطمة: أنا شعبية والفنان اللي كيتعفر على الأصل ديالو ما فنان ما والو | ثقافة و فنون

دنيا باطمة: ''أنا شعبية والفنان اللي كيتعفر على الأصل ديالو ما فنان ما والو''

عاجل: شاب شرب السم أمام صاحبتو في كازا..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل: شاب شرب السم أمام صاحبتو في كازا..وها شنو وقع

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

حظيو وليداتكوم.. وسائل التواصل الاجتماعي تُعرض الأطفال ''للخطر العاطفي''

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 22:10 حظيو وليداتكوم.. وسائل التواصل الاجتماعي تُعرض الأطفال للخطر العاطفي | مجتمع
حظيو وليداتكوم.. وسائل التواصل الاجتماعي تُعرض الأطفال ''للخطر العاطفي''
في ظل ارتفاع عدد الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، توصلت دراسة حديثة إلى أن الأطفال يتعرضون لخطر ''عاطفي كبير'' على هذه الوسائل، ويزداد شعورهم بالقلق حيال مظهرهم على الإنترنيت ،

 شوف تيفي:

في ظل ارتفاع عدد الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، توصلت دراسة حديثة إلى أن الأطفال يتعرضون لخطر ''عاطفي كبير'' على هذه الوسائل، ويزداد شعورهم بالقلق حيال مظهرهم على الإنترنيت ، خصوصاً عندما ينتقلون إلى المدرسة الثانوية، وفق ما أشارت إليه جريدة الإندبندت البريطانية.

وأوضحت الدراسة أن الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاماً، يشعرون بقلق متزايد إزاء صورتهم ومظهرهم على الإنترنت، وبعضهم أصبحوا مدمنين تقريباً على خاصية الإعجاب على المنشورات والصور، الموجودة في مواقع ''فيسبوك'' و''إنستغرام''، والتي تمثل بالنسبة لهم نوعاً من القبول الاجتماعي، فضلاً عن شعورهم المتزايد بالقلق إزاء مظهرهم على الإنترنيت .

وأفادت الدراسة أن شعور الأطفال بالقلق قد يزداد في حال متابعتهم للمشاهير وغيرهم من أفراد العائلة أو الأصدقاء المقربين، مضيفة أن حسابات هؤلاء المشاهير وغيرهم على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تقوض نظرة الأطفال لأنفسهم.

وأوضحت المشرفة على الدراسة ومفوضة شؤون الطفولة في إنجلترا، آن لونغفيلد: ''بينما توفر وسائل التواصل الاجتماعي بعض الفوائد العظيمة للأطفال، إلا أنها تعرضهم لمخاطر عاطفية كبيرة، خصوصاً عندما يقتربون من السابعة من العمر''.

وعبرت لونغفيلد عن قلقها ازاء الوضع وقالت: “إن الكثير من الأطفال يستهلون دراستهم في المدارس وهم لا يملكون الأدوات الكافية للتعامل مع مطالب وسائل التواصل الاجتماعي السريعة'' وأردفت: ''من الواضح أيضاً أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تقوم بدور كاف لمنع الأطفال تحت سن الثالثة عشر من استخدام هذه المنصة..''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الأطفال القلقعاطفي كبير الانترنيت

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو خطير يرعب المغاربة..مشرملين هازين سيف وكيحرشو كلب شرس على الناس في تطوان | مجتمع

فيديو خطير يرعب المغاربة..مشرملين هازين سيف وكيحرشو كلب شرس على الناس في تطوان

فيديو جد صادم يهز المغاربة..على إيقاعات موسيقى كناوة:ذبح جمل في موسم بمدينة سلا بطريقة وحشية | مجتمع

فيديو جد صادم يهز المغاربة..على إيقاعات موسيقى كناوة:ذبح جمل في موسم بمدينة سلا بطريقة وحشية

عاجل وهام للراغبين في الهجرة: انطلاق قرعة كندا..وها كيفاش خصاكم تسجلوا | مجتمع

عاجل وهام للراغبين في الهجرة: انطلاق قرعة كندا..وها كيفاش خصاكم تسجلوا

هذه حقيقة زواج أكبر كوبل فالمغرب فعرس كبير | مجتمع

هذه حقيقة زواج أكبر كوبل فالمغرب فعرس كبير

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبناء الفنان عبد الرؤوف يشكرون الملك محمد السادس بعدما تدخل و تكفل بعلاج والدهم | خارج البلاطو
منذ 5 دقائق

أبناء الفنان عبد الرؤوف يشكرون الملك محمد السادس بعدما تدخل و تكفل بعلاج والدهم

بالفيديو..رفع سعر البوطا فسنة 2020 | شوف الصحافة

بالفيديو..رفع سعر البوطا فسنة 2020

بالفيديو:تصريح صــادم من فتاة تُمارس الدعارة..كنخرج ندير التروتوار حيث الظروف صعيبة و كاين اللي كايعطيك 100 درهم و يقسمها معاك | خارج البلاطو

بالفيديو:تصريح صــادم من فتاة تُمارس الدعارة..كنخرج ندير التروتوار حيث الظروف صعيبة و كاين اللي كايعطيك 100 درهم و يقسمها معاك

بالفيديو..مافيا الزيوت المغشوشة تغرق الأسواق | شوف الصحافة

بالفيديو..مافيا الزيوت المغشوشة تغرق الأسواق

﻿

آخر المستجدات

فيديو يشعل الفيسبوك: مغربية حشمات سعد المجرد و قالتليه كنحماق عليك | ثقافة و فنون
منذ 21 دقيقة

فيديو يشعل الفيسبوك: مغربية حشمات سعد المجرد و قالتليه ''كنحماق عليك''

فضيحة وبالفيديو..مثليين دارو عرس وتزوجوا بالسعودية | دولي

فضيحة وبالفيديو..مثليين دارو عرس وتزوجوا بالسعودية

هزة أرضية بسواحل مدينة الحسيمة | حوادث و حقوق

هزة أرضية بسواحل مدينة الحسيمة

فيديو خطير يرعب المغاربة..مشرملين هازين سيف وكيحرشو كلب شرس على الناس في تطوان | مجتمع

فيديو خطير يرعب المغاربة..مشرملين هازين سيف وكيحرشو كلب شرس على الناس في تطوان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.