حظيو وليداتكوم.. وسائل التواصل الاجتماعي تُعرض الأطفال ''للخطر العاطفي'' ﻿

في ظل ارتفاع عدد الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، توصلت دراسة حديثة إلى أن الأطفال يتعرضون لخطر ''عاطفي كبير'' على هذه الوسائل، ويزداد شعورهم بالقلق حيال مظهرهم على الإنترنيت ،

شوف تيفي:

في ظل ارتفاع عدد الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، توصلت دراسة حديثة إلى أن الأطفال يتعرضون لخطر ''عاطفي كبير'' على هذه الوسائل، ويزداد شعورهم بالقلق حيال مظهرهم على الإنترنيت ، خصوصاً عندما ينتقلون إلى المدرسة الثانوية، وفق ما أشارت إليه جريدة الإندبندت البريطانية.

وأوضحت الدراسة أن الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاماً، يشعرون بقلق متزايد إزاء صورتهم ومظهرهم على الإنترنت، وبعضهم أصبحوا مدمنين تقريباً على خاصية الإعجاب على المنشورات والصور، الموجودة في مواقع ''فيسبوك'' و''إنستغرام''، والتي تمثل بالنسبة لهم نوعاً من القبول الاجتماعي، فضلاً عن شعورهم المتزايد بالقلق إزاء مظهرهم على الإنترنيت .

وأفادت الدراسة أن شعور الأطفال بالقلق قد يزداد في حال متابعتهم للمشاهير وغيرهم من أفراد العائلة أو الأصدقاء المقربين، مضيفة أن حسابات هؤلاء المشاهير وغيرهم على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تقوض نظرة الأطفال لأنفسهم.

وأوضحت المشرفة على الدراسة ومفوضة شؤون الطفولة في إنجلترا، آن لونغفيلد: ''بينما توفر وسائل التواصل الاجتماعي بعض الفوائد العظيمة للأطفال، إلا أنها تعرضهم لمخاطر عاطفية كبيرة، خصوصاً عندما يقتربون من السابعة من العمر''.

وعبرت لونغفيلد عن قلقها ازاء الوضع وقالت: “إن الكثير من الأطفال يستهلون دراستهم في المدارس وهم لا يملكون الأدوات الكافية للتعامل مع مطالب وسائل التواصل الاجتماعي السريعة'' وأردفت: ''من الواضح أيضاً أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تقوم بدور كاف لمنع الأطفال تحت سن الثالثة عشر من استخدام هذه المنصة..''.