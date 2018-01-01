وكيل لائحة ''البيجيدي'' في جزئيات جرسيف يتهم السلطات بالحياد السلبي بعد فوز الاتحاد الاشتراكي ﻿

خرج أحمد عزوزي وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بمدينة جرسيف عن صمته بعد اعلان النتائج النهائية بالإقليم واتهم السلطات المحلية بالمدينة بعدم التفاعل مع الشكايات الهاتفية التي توصلت بها والتي تخص

شوف تيفي:

خرج أحمد عزوزي وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بمدينة جرسيف عن صمته بعد اعلان النتائج النهائية بالإقليم واتهم السلطات المحلية بالمدينة بعدم التفاعل مع الشكايات الهاتفية التي توصلت بها والتي تخص شراء الذمم بالمال.

وقال عزوزي في تصريح لموقع البيجيدي أن ''هناك تحركات يشتبه أنها لتجار الانتخابات وشراء الذمم بالمال، أثارت الانتباه بشكل كبير خلال الفترة المسائية في جماعات الإقليم وخاصة بصاكة وجرسيف على مستوى حي الشويبير وحي حمرية''.

وعبر المتحدث عن استنكاره لما وصفه المتحدث بـ''الحياد السلبي للسلطة التي لن تجد صعوبة بالنظر لما عهد عليها من كفاءة، لضبط توزيع وشراء الأصوات وإفساد الانتخابات''.

تجدر الإشارة أن حزب الاتحاد الاشتراكي قد ظفر بمقعد جرسيف برسم الانتخابات الجزئية التي جرت أمس الخميس، حيث حصلت لائحة حزب الوردة المرتبة الأولى بـ9782 صوتا، متبوعا بلائحة حزب البام في المرتبة الثانية بـ 8332 صوتا، ثم لائحة حزب الميزان في المرتبة الثالثة بـ7300 صوتا، فيما حل البيجيدي رابعا بـ 2437 صوتا.

فوز حزب الاتحاد الإشتراكي بمقعد جرسيف ضمن به بقاء فريقه النيابي بمجلس النواب، بعدما كان قد فقده إثر إسقاط المحكمة الدستورية المقعد البرلماني لمحمد بلفقيه عن دائرة سيدي إفني.