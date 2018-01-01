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أمن طنجة يُغلق مقاهي الشيشة

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 21:40 أمن طنجة يُغلق مقاهي الشيشة | حوادث و حقوق
أمن طنجة يُغلق مقاهي الشيشة
ذكر مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن فرق تابعة للاستعلامات العامة و الأمن العمومي التابعة لولاية أمن طنجة قامت في إطار محاربتها لترويج المواد المضرة بالصحة و كذا مراقبة الفضاءات العمومية التي تحوم حولها

شوف تيفي:

ذكر مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن فرق تابعة للاستعلامات العامة و الأمن العمومي التابعة لولاية أمن طنجة قامت في إطار محاربتها لترويج المواد المضرة بالصحة و كذا مراقبة الفضاءات العمومية التي تحوم حولها شبهات تتعلق بوجود شوائب أمنية بها، قامت طيلة الأسبوع الجاري بعمليات أمنية استهدفت 3 مقاهي يشتبه في ترويجهم لمادة الشيشة.

نفس المصادر أكدت ضبط الفرق الأمنية بالمقهى الأولى 76 نرجيلة و 87 راس محشو بمادة المعسل المهربة، كما تم

حجز 60 نرجيلة و 93 راس محشو بمادة المعسل في المقهى الأولى، و في المقهى الثالثة 14 نرجيلة و 14 راس محشو بمادة المعسل كما تم حجز كمية من مادة المعسل المهرب في هذه العملية الأمنية .

ووفقا لنفس المصادر فقد تم توقيف مسيري المقاهي الثلاث ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة وإحالة المحجوز على مصالح الجمارك لاتخاذ المتعين فيه .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي طنجة توقيف المعسل الشيشة

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