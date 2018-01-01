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عاجل وهام للراغبين في الهجرة: انطلاق قرعة كندا..وها كيفاش خصاكم تسجلوا

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 21:37 عاجل وهام للراغبين في الهجرة: انطلاق قرعة كندا..وها كيفاش خصاكم تسجلوا | مجتمع
عاجل وهام للراغبين في الهجرة: انطلاق قرعة كندا..وها كيفاش خصاكم تسجلوا
انطلقت خلال الأسبوع الجاري، قرعة الهجرة إلى كندا، وذلك من خلال موقع '' canada.2win.co ''، والذي وضع مجموعة من الخانات التي تشير إلى الطريقة التي يمكن للراغبين في الهجرة استخدامها من أجل تحقيق ''حلم السفر''.

"شوف تيفي"

انطلقت خلال الأسبوع الجاري، قرعة الهجرة إلى كندا، وذلك من خلال موقع " canada.2win.co "، والذي وضع مجموعة من الخانات التي تشير إلى الطريقة التي يمكن للراغبين في الهجرة استخدامها من أجل تحقيق "حلم السفر".

ويدعو هذا الموقع الراغبين في الهجرة باختيار الخانة بالفئة العمرية، ثم الخانة الخاصة بالحالة الاجتماعية، قبل أن يطالبهم بملأ الاستمارة التي تحتوي على الاسم الكامل والبلد ورقم الهاتف.

تجدر الإشارة إلى أن كندا، أعلنت سابقا عن حاجتها لعدد كبير من المهاجرين لشغل وظائف بمجموعة من القطاعات المهمة.

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