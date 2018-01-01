 حصري..عدول كان مخبي 100 مليون تحت ''الجليجة'' فدارو بتطوان و منين لقاتها بنتو قالتها لصحبتها والنهاية كانت صادمة +تفاصيل لا تصدق ﻿
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حصري..عدول كان مخبي 100 مليون تحت ''الجليجة'' فدارو بتطوان و منين لقاتها بنتو قالتها لصحبتها والنهاية كانت صادمة +تفاصيل لا تصدق

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 20:55 حصري..عدول كان مخبي 100 مليون تحت الجليجة فدارو بتطوان و منين لقاتها بنتو قالتها لصحبتها والنهاية كانت صادمة +تفاصيل لا تصدق | حوادث و حقوق
حصري..عدول كان مخبي 100 مليون تحت ''الجليجة'' فدارو بتطوان و منين لقاتها بنتو قالتها لصحبتها والنهاية كانت صادمة +تفاصيل لا تصدق
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة تطوان، فتحت تحقيقا خلال الأسبوع الجاري بخصوص سرقة أكثر من 100 مليون سنتيم من منزل ''عدول''، ما مكن من إيقاف فتاة وعشيقها القاصرين وشخص ثالث في عقده

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة تطوان، فتحت تحقيقا خلال الأسبوع الجاري بخصوص سرقة أكثر من 100 مليون سنتيم من منزل "عدول"، ما مكن من إيقاف فتاة وعشيقها القاصرين وشخص ثالث في عقده الثاني.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل هذه الواقعة أن تلميذة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، تعرفت على مكان يضع به والدها مبلغا ماليا مهما الصيف الماضي، وشرعت في سرقته تدريجيا قبل أن تكشف لصديقتها المقربة السر والمكان الذي يُخبئ فيه والدها ماله.

وأضاف ذات المصدر أن صديقة التلميذة، تحصلت بدورها على مبالغ مالية من "جليجة العدول"، وسارعت إلى إخبار عشيقها البالغ من العمر 17 سنة بهذا السر، وحصلت على نسخة من مفتاح منزل صديقتها، قبل أن تعمد هي والعشيق وشاب يبلغ من العمر 23 سنة، بدخول المنزل وسرقة 101 مليون سنتيم.

وأكد ذات المصدر أن "العدول" والذي يعمل بمدينة شفشاون، تفاجأ بعدم وجود "ماله"، ليسارع إلى وضع شكاية لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، مشيرا إلى أن الشرطة الولائية، فتحت تحقيقا واستمعت لابنة الضحية والتي اعترفت بتورط صديقتها وشابين آخرين في عملية السرقة، ليتم اعتقالهم أمس الخميس، حيث وُضع الشاب البالغ من العمر 23 سنة تحت تدابير الحراسة النظرية، بينما تم وضع صديقة ابنة الضحية وعشيقها البالغين من العمر 17 سنة تحت المراقبة القضائية.

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المغرب شوف تيفي تلميذة المصالح الأمنية تطوان السرقة

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