هذا هو سر تصويت الشيلي على قرار يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء المغربية ﻿

بعدما صوت مجلس النواب الشيلى بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء في بلدية البارايسو، على قرار يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، أكد النائب البرلماني الشيلي، روبيرتو ليون راميريز، أن اعتماد

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بعدما صوت مجلس النواب الشيلى بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء في بلدية البارايسو، على قرار يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، أكد النائب البرلماني الشيلي، روبيرتو ليون راميريز، أن اعتماد مجلس النواب الشيلي قرارا يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، يعكس حجم الأهمية التي توليها هذه المؤسسة التشريعية للبحث عن حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأوضح راميريز، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة أن "التصويت لصالح هذا القرار يعكس حجم الأهمية التي يوليها مجلس النواب الشيلي بهدف البحث عن حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية".

وتكتسي هذه الخطوة برأي راميريز، أهمية بالغة بالنسبة للشيلي عقب العديد من الزيارات التي أجراها النواب الشيليون للمغرب ولأقاليمه الجنوبية، الجهة التي تشهد تحولا عميقا والتي جعلت منها المشاريع التنموية المختلفة قطبا اقتصاديا جديدا للمملكة، البلد الرائد بافريقيا الذي يبذل كل الجهود لإرساء التنمية بمختلف مناطق القارة.

ويبرز القرار الذي صوت عليه البرلمان الشيلي حسب راميريز التفاهم الكبير بين الشيلي والمغرب اللذين يرتبطان بعلاقات ثنائية قوية تشمل العديد من المجالات من بينها القطاعات الثقافية والتجارية والرياضية. وفي هذا القرار الذي حظي بأغلبية 66 صوتا، أشاد النواب الشيليون بتفوق مبادرة الحكم الذاتي للصحراء التي تقدم بها المغرب سنة 2007، من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي الذي عمر طويلا.

يذكر أن النواب الشيليون وصفوا في هذا الإطار، المبادرة المغربية ب "الجهد الجدي وذي المصداقية الذي سيمكن من دون أدنى شك ساكنة الصحراء من ممارسة حقها في تقرير المصير، بتدبير شؤونها الخاصة ديمقراطيا من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع بسلطات حصرية تحت السيادة المغربية".

ودعا مجلس النواب الحكومة الشيلية، بوصفها عضوا في الأمم المتحدة، إلى أن تدعم وتلتزم بشكل دائم بقرار مجلس الأمن رقم 1754، الذي تم اعتماده في 30 أبريل 2007، يرتبط المغرب والشيلي

ويشار إلى أن المغرب تربطه بحكومة الشيلي اتفاقية تعاون في المجال البرلماني تتمحور حول تضافر الجهود بهدف تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والمساواة القائمة على النوع، وتنص هذه الاتفاقية بالخصوص على تنسيق المواقف والتشاور على مستوى المنتديات الدولية، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات بين برلماني البلدين اللذين يبديان ارادتهما في المضي قدما على درب التنمية وتعزيز العلاقات الثنائية.